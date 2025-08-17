Grupo Scout 188 Baden Powell: 55 años formando a personas libres y comprometidas en Cádiz

Desde 1970, miles de niños y niñas y jóvenes de ambos sexos de Cádiz han convivido, se han educado y se han formado en igualdad como ciudadanos comprometidos con la sociedad en el Grupo Scout 188 Baden Powell de Cádiz, que el pasado 15 de agosto cumplió nada menos que 55 años de vida.

Bajo las siglas de ASDE (Asociación Scouts de España, la organización escultista abierta y aconfesional más antigua del país), el 188 lleva medio siglo y un lustro funcionando de manera ininterrumpida como una auténtica escuela de ciudadanía, que viene a ser la definición más sencilla y certera del escultismo.

El escultismo, un método educativo que pretende formar personas libres, críticas y comprometidas que colaboren en dejar el mundo mejor de cómo se lo encontraron. Mediante la convivencia de niños y niñas, adolescentes y jóvenes organizados por edades en pequeños, fomentando la educación por la acción, el contacto con la naturaleza y el libre compromiso con unos valores éticos y democráticos.

En los locales del Grupo Scout 188 BP, que no han sido pocos hasta que se instalaron definitivamente en la calle San Juan, junto a la Catedral de Cádiz, y en sus campamentos, salidas al aire libre y demás actividades han convivido cientos de castores, lobatos, scouts, escultas y rovers que de mayores se convirtieron algunos en militares con o sin graduación, pero también otros en insumisos y en objetores de conciencia. Entre ellos hay hoy curas y laicos; ecólogos, ecologistas y guardas forestales; sindicalistas y empresarios; gaditanos y gaditanas de quinta generación, pero también originarios de otros países.

Una patrulla de la tropa del 188 en 1973. / G. S 188

Maestros y profesoras de Secundaria y de Universidad; fontaneros y repartidores; médicos y enfermeros. Dependientes, periodistas, hosteleros y funcionarios. Un subdelegado del Gobierno y hasta una actriz de gran éxito a nivel nacional, entre otras muchas profesiones y dedicaciones privadas y públicas. “Aquí es donde radica el éxito del escultismo como método educativo: en contribuir a formar personas para que cada uno elija su forma de entender la vida y la sociedad”, explican desde el Grupo Scout 188. Y así se ha vivido en estos 55 años: su fin ha sido siempre el de alentar la construcción y el crecimiento de niños y niñas, adolescentes y jóvenes para que se convirtiesen en hombres y mujeres libres y comprometidas con la sociedad. Sin imposiciones en lo individual ni hipotecas religiosas ni políticas en lo colectivo.

Conviene recordar que el Grupo Scout 188 se funda en agosto de 1970 en el centro histórico de Cádiz con la ayuda de la legendaria Patrulla del Kanguro, un grupo de scouts nacido en 1927 que mantuvo su actividad de forma “semiclandestina”, a pesar de la prohibición que pesó sobre el escultismo entre 1940 y 1956, año en el que se funda un grupo scout católico en Barcelona. No obstante el Clan Lobo gris, impulsor de ASDE, llevaba en activo desde 1947.

La unidad Esculta, en La Sauceda, a principios de los 80. / G. S. 188

“Desde el principio nos decidimos por la opción original y aconfesional del escultismo: la Asociación Scouts de España (ASDE)”, cuenta un veterano del grupo. Durante los primeros años se realizaron actividades en la parroquia de La Pastora, en la calle Sagasta, y posteriormente, en el Obispado, en la inmensa última planta de su sede en Hospital de Mujeres, con algún uso de su jardín trasero, con entrada por la calle Circo. [Un poco de contexto: Al frente de aquella parroquia estaba entonces Pepe Araujo y en ella se concentraban los encierros de trabajadores de Astilleros y encontraban amparo los movimientos de contestación al franquismo. El obispo era Antonio Añoveros (1964-1971), que sacó los colores a la dictadura con un informe sobre la lamentable y dramática situación de la vivienda en la diócesis y que en 1974 protagonizó el primer enfrentamiento entre iglesia y estado. No sería sustituido por Antonio Dorado hasta 1973].

Pioneros en la coeducación, una decisión arriesgada para la época

A mediados de los años 70, el 188 fue de los primeros grupos scouts que se atrevieron a tomar una decisión arriesgada para la época: la coeducación, o lo que es lo mismo, que en el grupo pudieran apuntarse y participar niños y niñas en todas las actividades, reuniones, salidas y acampadas. Pero no segregados, como en otras asociaciones, sino juntos y en plena igualdad. “Fue una decisión arriesgada y muy valiente, una decisión que hubo que explicar a muchos porque, ¿cómo iba a ser eso de que los niños y las niñas durmieran juntos en la misma tienda de campaña?”, cuenta uno de los fundadores.

El Clan Rover, en unas labores de recuperación de la Laguna del Moral, en La Sauceda, con el guarda Juan Pino Palma. / G. S. 188

La maravillosa última planta del antiguo Hospital de Mujeres –a la que se entraba en riguroso silencio por la capilla desde la calle del mismo nombre y se subía por las impresionantes escaleras barrocas del histórico edificio– fue el local del 188 hasta 1980, “año en el que, al no tener vinculación directa con la Iglesia Católica, nos vimos obligados a dejar la que había sido nuestra sede”.

“Ese año marca un matiz esencial para conocer al Grupo 188: nuestro compromiso por hacer una educación scout sin condicionantes ni hipotecas religiosas o políticas. De común acuerdo con los padres del grupo se decide continuar con nuestra opción educativa sin depender de parroquia, colegio o institución”, explican.

“Alquilamos varios locales en Cádiz [uno muy pequeño en la calle Fernán Caballero, muy cerca de La Alameda, y un viejo aljibe que hubo que rehabilitar, en Benjumeda] y por último, en 1986, nuestra actual sede en la calle San Juan, donde antiguamente se encontraba la bodega del mismo nombre. Sede que en 2005 compramos mediante hipoteca sufragada gracias a las cuotas y al trabajo de todos los miembros del grupo. En él continuamos haciendo lo que mejor sabemos hacer: escultismo independiente y sin apellidos, fiel al espíritu de ASDE y de la Patrulla del Kanguro, la patrulla scout en activo más antigua del mundo, que en 2027 cumplirá 100 años”.

Una foto en Villaluenga del campamento de Navidad de 1979. / G. S. 188

"Si algo define nuestra forma de hacer escultismo es el compromiso con sus valores originales y por el contacto y conocimiento de la naturaleza. Tenemos el privilegio de vivir en un entorno maravilloso. Ser del 188 ha permitido dormir en el Pinsapar, cruzarlo, acampar a la luz de hogueras cuando no teníamos camping gas, cocinar con fuego, beber de manantiales, hacer balsas en ríos y pantanos, subir a lo más alto de nuestras sierras y conocer bosques mágicos. Todo eso teniendo claro que hacer esto no es más que una forma de colaborar en la formación de personas libres, críticas y comprometidas", sostienen.

Una actividad en la Plaza de la Catedral / G. S. 188

"Este compromiso también nos obliga a implicarnos en nuestra ciudad y en nuestro barrio de San Juan, organizando y participando en actividades destinadas a mejorar nuestro entorno cercano, habiendo desarrollado durante varios años en convenio con la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz un programa de dinamización y actuación lúdica y sociocultural", añaden.

"Cumplimos 55 años, cincuenta y cinco años de reuniones, planes, campamentos, salidas, rutas, gymkhanas, consejos de grupo, asambleas, programas educativos, juegos... en suma 55 años de hacer Escultismo en Cádiz. Hoy, tras 55 años de ruta, el 188 sigue en activo, contribuyendo a la formación de ciudadanos, pagando su hipoteca al banco, independientes, orgullosos de pertenecer a ASDE-Scouts de Andalucía y de poner nuestro granito de arena para hacer este mundo mejor al menos 55 años más", concluyen. Larga vida al 188.

Una asamblea en algún lugar de la Sierra de Grazalema. / G. S. 188

Breve cronología de los orígenes del Grupo Scout 188 BP

En el año 1970 un grupo de jóvenes quisieron hacer algo fuera de lo común. A uno de ellos se le ocurrió hablar con su padre, que era miembro de la Patrulla del Kanguro de Cádiz (Ojo de Lince), que les explicó lo que era el escultismo y lo que podrían hacer.

Ante esta perspectiva decidieron formar la Patrulla del Halcón e iniciarse en el escultismo, transcurrido un tiempo, sus amigos, familiares y vecinos de la calle Sagasta 100, se fueron sumando a esta iniciativa, creándose el Grupo scout Baden-Powell, cuyo local inicial estaba en la parroquia La Pastora, se crearon las patrullas del Castor, eLeopardo, Búfalo y Lince, ésta última desapareció, así como un grupo de lobatos.

Este grupo estaba asesorado por la Patrulla del Kanguro, formando algunos de sus miembros parte del Comité de Grupo y otros fueron los primeros scouters.

Conocieron a un scout que procedía de Sudamérica y que era Insignia de Madera llamado Antonio Picardo Joly, fraile dominico [nieto, por cierto, del fundador de Diario de Cádiz], que por sus conocimientos del escultismo fue nombrado jefe de grupo. Durante este tiempo el local se estuvo alternando con el último piso del Obispado en la calle Hospital de Mujeres.

El Grupo 188, este verano en Santiago de Compostela. / G. S. 188

El Grupo fue adscrito a la Zona XI de Andalucía Occidental, de ASDE.

En el mes de diciembre se realizó un campamento de Navidad en El Pinsapar.

En 1973, Antonio Picardo renuncia al cargo de jefe de Grupo, ofreciéndose para el mismo Juan Calvo Coda, miembro del Comité de Grupo, ante la posible desaparición del Grupo.

En julio de este año se realizó el primer campamento de verano en los Pinares de La Algaida en Puerto Real.

En el curso 1974 se creó la Tropa Esculta, con Francisco José Armada Muñoz. como jefe y José María González como ayudante.

Una imagende una salida al campo. / G. S. 188

El 28 de abril de 1974, en un San Jorge celebrado en Alcalá de los Gazules, en concreto en la ermita de Nuestra Señora de los Santos, recibe el grupo el diploma que lo acredita como el número 188 de la Asociación Scouts de España (ASDE).

En octubre de 1975, Juan Calvo Coda pasa a ser subcomisario de la recién creada Subcomisaría de Cádiz de ASDE, asumiendo el cargo de jefe de Grupo Francisco José Armada Muñoz

En el año 1976 se refunda el Clan del grupo con Salvador Luna Román (perteneciente a la Patrulla del Kanguro de Cádiz) como jefe de Clan y Antonio Astorga como ayudante.

Una imgane de grupo en un lugar paradisiaco de la sierra. / G. S. 188

En el año 1977 la Tropa Scout celebra su campamento de verano, el primero fuera de la provincia, al Pantano del Chorro, en Málaga.

En junio de 1978 se celebra la 1ª Asamblea de la Zona XIX de ASDE en la que se elige a Eduardo Padial Sánchez, como comisario.

En el año 1979 se realiza el 1º Campamento Nacional en Tenerife asistiendo, una representación de la Tropa Scout del 188.

En el año 1980, el grupo tiene que dejar el local del Obispado y tras una intensa búsqueda alquila uno en la calle Adolfo de Castro.