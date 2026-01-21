El Grupo Burlesque de Cádiz cierra dos de sus bares y el restaurante del mismo nombre en Plocia

El Grupo Burlesque de hostelería, que abrió en los últimos años más de una decena de bares y restaurantes en Cádiz y en El Puerto de Santa María, en una de las estrategias de mayor y más rápido crecimiento en el sector local, ha cerrado tres de sus establecimientos en la capital gaditana. Así lo ha confirmado a este periódico su director, Manuel Núñez Muñoz.

Los locales que han echado la baraja son concretamente la cervecería y freiduría Pez Gallo, situada en el Paseo Marítimo, junto al Arte Serrano y frente a La Marea, abierta en 2017; el restaurante Burlesque, que comenzó su andadura en 2023, en un totalmente reformado y precioso local que antes ocupaba la Hermandad de Cigarreras en la calle Plocia; y la taberna La Carbonera, una centenaria bodeguita reabierta por el grupo en el callejón de San Fernando, junto al el edificio Amaya de la Plaza de San Juan de Dios, después de su recuperación en 2016 y de dos etapas en manos de otros propietarios.

Desde la sala del Burlesque, el director del grupo hostelero propiedad del joven empresario gaditano Antonio Márquez Varela, explica "con mucha pena" a Diario de Cádiz las razones que han llevado al cierre de los tres establecimientos: "Cerramos porque este local tiene unos gastos y unos costes muy altos y las ventas no llegan a lo que tienen que llegar en el día a día. Esto es un problema generalizado en todo el sector. Y a veces pasa que una empresa como esta, que ha hecho muchas inversiones al mismo tiempo, no llega a sostenerse con todas ellas a la vez". Manuel Núñez asegura que el 80% de los trabajadores han sido reubicados en otros locales.

Pero el Grupo Burlesque, que originariamente nació bajo el nombre de Sapo Negro, continúa con su actividad en los restaurantes Puro Negro y La Despensa, situados en la calle y plaza Escritor Ramón Solís, pero con entrada principal y vistas al final de la playa de Santa María del Mar, ya cerca de la Victoria y la hamburguesería Brooklyn Burger, en la plaza de La Libertad, junto al Mercado Central, en el local que antes ocupaba la cervecería freiduría El Boquerón Barbudo, también bajo su gestión.

Completan la lista el bar Genovés, emplazado en el complejo del Real Club de Tenis de Cádiz, que se incorporó al conglomerado hostelero en mayo de 2024; y el Sushi Panda, en la Plaza de Las Flores. En el Paseo Marítimo de la Playa de La Puntilla, en El Puerto de Santa María sigue también abierto Hippie.

Anteriormente, en 2020 el Grupo Burlesque abrió María La Brasa, en la calle Rosario, y La Carbonera Beach, en el Paseo Marítimo, junto al Islazul.

"Ahora vamos a estabilizar y mejorar lo que mantenemos abierto. Y procurar entre Ramón [Barberi, chef ejecutivo] y yo que lo bueno sea mejor y que lo mejor sea excelente", asegura Manuel Núñez.

"Personalmente lo estoy pasando mal", confiesa el director del grupo, "porque llevo desde los nueve años en esta profesión, tengo 54, y le dedico 24 horas del día; trabajamos muchísimo, porque contratar y dirigir al personal, explicarle y confirmar los conceptos bajo los que hacer las cosas es muy duro. Y también hay que tener mucha paciencia. Porque en hostelería hay que invertir para poder ganar. Y a veces hay que perder para poder ganar. Y se gana con cariño, con afecto, con buen trato, con mimo al cliente, con buen servicio y con buena calidad de producto, con todos esos conceptos bien unificados. Para sacar esto adelante hace falta tiempo y pasión de los equipos humanos".