El Gran Teatro Falla de Cádiz abre sus puertas a Puccini y Manuel Liñán

Este jueves 12 de marzo a las 19.00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz se representará una de las óperas más queridas y representadas del repertorio lírico mundial, La Bohême, de Giacomo Puccini, con libreto escrito por Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.

Estrenada el 1 de febrero de 1896 en el Teatro Regio de Turín bajo la batuta del joven Arturo Toscanini, la obra tuvo una acogida fría, tanto por parte del público como de la crítica; pero desde hace muchos años, La Bohême es una de las óperas más destacadas del repertorio operístico estándar y aparece, en estadísticas recientes (2005-2010), como la cuarta más representada en todo el mundo.

En 1946, cincuenta años después de su estreno, el propio Toscanini dirigió nuevamente una representación, esta vez con la Orquesta Sinfónica de la NBC, versión que luego se publicó en disco y en disco compacto y que es la única grabación de una ópera de Puccini realizada por su director original. La música de La Bohême combina ternura y pasión, con melodías memorables como el aria Che gelida manina y el dúo de amor O soave fanciulla.

La programación de esta semana en el Gran Teatro Falla se completa el próximo domingo 15 de marzo a las 20.00 horas con el laureado espectáculo flamenco de danza Muerta de Amor de Manuel Liñán, una seductora y apasionante propuesta que reivindica la pasión del flamenco y la copla.

Cada una de las piezas rebosa creatividad, talento y flamencura. Muerta de amor es un espectáculo que celebra la vida apasionadamente, con dirección del propio coreógrafo Liñán y el acompañamiento creativo de Ernesto Artillo. El resto del elenco lo forman el coreógrafo invitado, José Maldonado, la artista invitada, Mara Rey y cuenta con el cuerpo de baile compuesto por el propio Manuel Liñán, Alberto Selles, Juan Tomas de la Molia, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes. El cante está a cargo de Juan de la María y al toque Francisco Vinuesa. Al violín y violín sintetizador, Víctor Guadiana, percusión de Javier Teruel. La música original es de Francisco Vinuesa y el espacio sonoro, arreglos y folclore de Víctor Guadiana. El asesoramiento musical es de Javier Teruel.