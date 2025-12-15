El grafiti 'Orgullos@s de nuestra historia' ya luce en el Auditorio Costa Rica de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado este lunes el grafiti realizado en el Auditorio Costa Rica, en el Parque Celestino Mutis del barrio de Astilleros, dentro del concurso realizado por la Delegación de Juventud e Infancia para el programa cultural 'Cádiz, Orgullos@s de nuestra historia'. El mismo ha sido ejecutado por el ganador del concurso, Alejandro Cristino, que ha completado esta obra en una mural de 60 metros de largo por tres metros de altura, y que recoge las épocas históricas más importantes de la ciudad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, y el autor del grafiti, han visitado el resultado final, participando en la impresión del escudo de la ciudad para completarlo.

El primer edil ha señalado que "queríamos que, además de otras iniciativas como exposiciones, conferencias y publicaciones, el programa cultural 'Cádiz, Orgullos@s de nuestra historia' quedará también reflejado en un espacio como este, donde la juventud y la ciudadanía en general tendrán oportunidad de ver esta obra y reconocer nuestra época fenicia y romana, la historia que nos une con América y la Constitución de Cádiz".

Por su parte, Alejandro Cristino, ha valorado que esta propuesta "está en la calle" para el disfrute de todas las personas, tras explicar cómo ha utilizado el mar como contexto gráfico que une a todas las etapas representadas. En ese sentido, ha expuesto su visión del "carácter marítimo" de Cádiz y "lo ligado de la ciudad y su gente al mar y la bahía que les rodea".

Asimismo, ha valorado que gaditanos y gaditanas tienen "conocimiento y conciencia de su patrimonio histórica", ya que, en el proceso de elaboración del mural, las personas que paseaban y nos veían trabajando reconocían las imágenes con su época histórica. "La historia de Cádiz está familiarizada en la vida cotidiana de la ciudad".