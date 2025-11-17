Alejandro Cristino, ganador del concurso de grafiti de ‘Cádiz, orgullos@s de nuestra historia’

La Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ha dado a conocer este lunes el fallo del jurado del concurso de grafiti ‘Cádiz, Orgullos@s de Nuestra Historia’, en el que se ha seleccionado el boceto que será plasmado en el muro exterior del auditorio Costa Rica, ubicado en el parque Celestino Mutis.

El boceto seleccionado es obra de Alejandro Cristino Asuero, natural de Huelva, quien será el encargado de trasladar su propuesta artística al muro de 60 metros de longitud situado en la parte trasera del auditorio Costa Rica. La ejecución del mural se llevará a cabo durante la primera quincena del próximo mes de diciembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La obra ganadora destaca por su representación de las tres etapas históricas de la ciudad de Cádiz, en línea con el programa municipal 'Cádiz, Orgullos@s de Nuestra Historia'.

El premio del concurso está dotado con 8.000 euros más IVA. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cádiz continúa impulsando la creatividad juvenil y poniendo en valor el patrimonio histórico de la ciudad a través del arte urbano.

El jurado ha estado compuesto por la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán Zambrana; el arqueólogo municipal, José María Gener Basallote; la licenciada en Bellas Artes Sara Fornell Chumilla; el muralista Marcos Miguel Collantes Cruz; y Juan José Gómez Ruiz, coordinador de la Delegación de Juventud e Infancia, que ha actuado como secretario.