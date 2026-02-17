Los graduados sociales presentan en la Facultad de Ciencias del Trabajo su programa de precolegiación para estudiantes de la UCA

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha presentado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Cádiz el nuevo Reglamento de Precolegiación, una iniciativa dirigida a acercar la realidad profesional de los despachos de graduados sociales al alumnado universitario desde las primeras etapas de su formación académica.

La presentación se enmarca en una estrategia de refuerzo de los vínculos entre la Universidad de Cádiz y la corporación profesional, facilitando que los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos puedan integrarse de manera progresiva en el entorno colegial.

Al acto han asistido, en representación del Colegio, su presidente, José Blas Fernández Sánchez, junto a la secretaria general, Francisca Aragón Torres; la tesorera, Rosario Galiana Vigo; el vicesecretario, Manuel Fraga Núñez; y la interventora-contadora, Montserrat Garrido Chiclarón.

La precolegiación está concebida como una figura transitoria previa a la colegiación, destinada a estudiantes que hayan superado al menos el 50% de los créditos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Su objetivo es introducir al futuro graduado social en el colectivo profesional al que se incorporará una vez finalizados sus estudios, favoreciendo un conocimiento directo de la actividad colegial, formativa e institucional

Para solicitar la precolegiación, los estudiantes deberán presentar la solicitud correspondiente, acompañada de la documentación requerida —DNI, justificante de matrícula o certificación académica, fotografía y justificante de pago de la cuota anual—, todo ello conforme al reglamento aprobado por la junta de gobierno del Colegio el pasado 26 de enero de 2026 .

La cuota anual de precolegiación se ha fijado en 30 euros y cubre todo el curso académico. Entre los derechos asociados a esta condición se encuentran la recepción del carné de precolegiado, el acceso a información colegial, descuentos en actividades formativas y la participación en jornadas y seminarios organizados o promovidos por el colegio, siempre sin habilitación alguna para el ejercicio profesional

Con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información necesaria, el colegio ha instalado en la propia Facultad de Ciencias del Trabajo un punto informativo con un código QR, que permite a los estudiantes consultar directamente, desde sus dispositivos móviles, los detalles del proceso de precolegiación, ya disponible en la página web corporativa.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha destacado que “esta iniciativa supone un paso firme en la conexión real y efectiva entre la Universidad y la profesión, permitiendo que los futuros graduados sociales conozcan desde dentro el funcionamiento del colegio y la labor que desarrollan los despachos profesionales”. En su opinión, la precolegiación “refuerza el sentimiento de pertenencia al colectivo y contribuye a una mejor preparación de los estudiantes para su futura incorporación al ejercicio profesional”.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, quiso también trasladar un reconocimiento expreso al decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, Ignacio de Cuevillas Matozzi, y a todo su equipo decanal y de la facultad por “su constante colaboración y apoyo a los graduados sociales”. Fernández Sánchez subrayó que “la colaboración entre ambas instituciones —la corporación colegial y la institución docente universitaria— es esencial para garantizar una formación sólida y una transición efectiva hacia la profesión, especialmente en un contexto social y laboral que demanda expertos cualificados”. Asimismo, recordó que el reconocimiento al decano como colegiado emérito a finales del año pasado demuestra “la sensibilidad, el compromiso y el enorme agradecimiento del Colegio hacia esta Facultad gaditana y su equipo por su dedicación a la promoción del derecho social y la cooperación institucional”

Con esta actuación, el Colegio reafirma su compromiso con la formación, la orientación profesional y el acompañamiento de las nuevas generaciones de graduados sociales, consolidando un modelo de colaboración activa con la Universidad que beneficia tanto al alumnado como al conjunto de la profesión.