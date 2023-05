39 grados durante cuatro días seguidos: salir de los colegios de la capital a las 12.00 será improbable

La consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha elaborado un protocolo general de actuación que ha enviado ya a los centros educativos en forma de instrucciones con las que pretende establece pautas comunes de acción ante olas de calor y altas temperaturas excepcionales, vividas ya en un inusual mes de abril. Por ello, la activación del protocolo se podrá anticipar al 15 de mayo si las circunstancias climatológicas así lo aconsejan y otra de las novedades para este final de curso e inicio del siguiente es la salida anticipada del alumnado, siempre después de las 12.00 horas, en los días en los que se active la alerta naranja o roja.

Todo este protocolo se pondría en marcha teniendo en cuenta los valores aportados diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esta información resultará relevante a la hora de la toma de decisiones sobre la activación del protocolo o de las medidas organizativas que en cada caso procedan. En Cádiz capital será difícil que este protocolo se aplique pues para llegar a la alerta naranja, según los parámetros aportados por la consejería en el protocolo, la ciudad debería sufrir temperaturas máximas de 39 grados durante tres o cuatro días seguidos. Un escenario climático nunca visto que la Junta lo circunscribe en la zona del ‘litoral gaditano’. No digamos ya para la alerta roja, cifrada en 42 grados durante cinco días o más seguidos.

Directores de colegios públicos de la capital consultados tras tener acceso al protocolo estiman improbable la aplicación del mismo y algunos se muestra críticos ante la falta de recursos de la consejería, echando en falta el Plan de Bioclimatización prometido hace años. Pepa Iglesias, directora del CEIP Fermín Salvochea, señala que “si yo me entero de que hay una ola de calor me plantearía en mi casa de alguna manera adaptarla a esa ola. Aires acondicionados, sistemas de refrigeración, acristalamiento adecuado para no dejar pasar el calor. En fin, eso supondría un coste económico, algo que no se contempla en las instrucciones”.

Pepa Iglesias. Directora del CEIP Fermín Salvochea. ¿Cómo recuperan las clases los niños que se van a las 12.00? Eso no lo recoge el protocolo”

Iglesias destaca además que en las instrucciones “hay mucha burocracia para el profesorado, que ahora tiene que reestructurar el Plan de Centro incluyendo este protocolo de 54 páginas y a final de curso”. La directora de este centro de extramuros añade: “Que el profesorado haga cursos online de formación para saber qué medidas tomar es más tiempo añadido a su trabajo”. Sobre la posible salida del alumnado a partir de las 12.00 recuerda que “no serían todos, solo los que quisieran sus padres. Qué hacemos con los niños de 12.00 a 14.00 si la mitad de la clase se va. Qué programación hacemos, cómo seguimos dando clases. Cómo recuperan esas clases los que se van, pero eso no lo recogen las instrucciones”.

Al hilo de las salidas a las 12.00, Elvira Sánchez, directora del CEIP Celestino Mutis, también indica que “es complicado que se vayan algunos alumnos y otros no. Y por el tema de la conciliación, bastante difícil”. Sánchez matiza que “en todo caso, según hemos leído en las instrucciones, la temperatura tendría que llegar a 39 grados y eso es muy raro que se produzca en Cádiz a las 12.00”. A su juicio “han querido salir al paso después de las calores del año pasado y las de abril. Mejor sería que la Junta acondicionara los centros, que en el nuestro hace frío en invierno y calor en verano”.

Elvira Sánchez. Directora del CEIP Celestino Mutis. "Mejor sería quela Junta acondicionara los centros para el

frío y para el calor”

Apunta Miguel Ángel Guillén, director del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, que “hay que informar al claustro y a las familias, siempre que lo considere la dirección del centro, pero tendría que darse el nivel naranja cuatro o cinco días seguidos. Que en Cádiz puede hacer calor, pero contamos con estar al lado del mar. Tendría que haber una alerta naranja, que en Cádiz sería difícil”.

Guillén, por último, expone que “si algún padre quiere sacar a su hijo a las 12.00 tendrá que cumplir el protocolo, deberá estar justificado con una temperatura extrema. Sería complicado para la conciliación y por eso muchos padres no podrían hacerlo”.