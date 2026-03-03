El Gobierno avanza en la cesión del Castillo de San Sebastián al Ayuntamiento de Cádiz

La cesión del Castillo de San Sebastián al Ayuntamiento de Cádiz para que este se haga con su titularidad está cada vez más cerca. Así se pone de manifiesto con la firma de la desafectación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de los terrenos correspondientes a la fortaleza gaditana situada en el paseo de Fernando Quiñones que ha tenido lugar este martes.

Miguel Gómez, delegado de Economía y Hacienda de Cádiz, en representación del Ministerio de Hacienda, Dirección General del Patrimonio del Estado; y Patricio Poullet, jefe de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han suscrito el acta de desafectación de estos terrenos junto a la playa de La Caleta.

Un acuerdo ante el que la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha indicado que “es un paso importante en el proceso de cesión, y desbloquea un expediente que estuvo interrumpido más de 10 años, ya que la declaración de innecesariedad para el dominio público es de 2015. Ahora ya es un bien patrimonial del Estado, susceptible de cederse gratuitamente al Ayuntamiento”.

El expediente de cesión está en trámite en la Dirección General de Patrimonio del Estado con el informe favorable de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz. Concretamente, estos terrenos cuentan con una superficie de unos 33.663 metros cuadrados, y se excluye del ámbito de desafectación el recinto de la señal marítima del Faro de Cádiz, con una superficie de 446 metros cuadrados.

En el comunicado de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz se recoge que "se mantendrá una servidumbre de paso las 24 horas del día para atender las posibles incidencias que puedan producirse en el mantenimiento de la señal marítima por el personal de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, así como las de mantenimiento y servidumbre de las canalizaciones subterráneas de los diferentes servicios que dan suministro al Faro".

En cuanto al Paseo Fernando Quiñones, se mantiene como dominio público, pero el Ayuntamiento asumiría su mantenimiento ordinario, ante lo que Blanca Flores ha recordado el acuerdo "de colaboración y lealtad institucional”, alcanzado entre el Gobierno de la Nación en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz para la apertura conjunta del recinto del Castillo de San Sebastián en el verano de 2024.

La reapertura al público de los espacios exteriores del Castillo de San Sebastián responden a “una demanda ciudadana satisfecha gracias a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez”, lo que supuso un paso crucial hacia la cesión definitiva del espacio al municipio, con el objetivo de desarrollar un proyecto permanente para su futuro.

La subdelegada ha insistido en el valor que tienen estas estructuras y en “la necesidad de que las instituciones intervengamos sobre ellas desde un punto de vista global y colaborativo”.

Más de dos millones desde 2018

Según apuntan fuentes del Gobierno en España, la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico ha invertido recurrentemente en la reparación de daños y en el mantenimiento del Castillo de San Sebastián, así como en su camino de acceso, el Paseo Fernando Quiñones.

Concretamente, desde 2018 han sido más de 2 millones de euros los invertidos en reconstrucción de tramos deteriorados, el refuerzo de la base de cimentación, la consolidación de elementos y el relleno de huecos en la muralla. También se han afrontado tareas de reparación y restitución de servicios afectados por los temporales (electricidad, telefonía, alumbrado y conducciones de gas), así como otros para el desbroce de vegetación y acondicionamiento para la reapertura.