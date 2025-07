Glucotypp competirá con otras startups universitarias para hacerse con el Premio Santander X Spain Award nacional

Cádiz/La startup gaditana Glucotypp competirá con otras empresas emergentes universitarias para hacerse con el Premio Santander X Spain Award nacional, tras haber sido seleccionada por la Universidad de Cádiz (UCA) para recibir este galardón. Alfonso Lechuga, uno de sus promotores de esta iniciativa, ha recibido la distinción hoy de la mano de Rodrigo Pemartín Lara, responsable institucional de Huelva, Cádiz y Ceuta del Grupo Santander, y de la vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz, Carmen Camelo.

Glucotypp recibió el año pasado el primer premio de la categoría de proyecto de la XVI edición de atrÉBT! que concede la UCA. Ahora esta empresa emergente de base tecnológica ha sido distinguida con un nuevo galardón, financiado por Banco Santander, como mejor empresa emergente de la UCA. El jurado ha seleccionado esta propuesta centrada en ayudar a los profesionales de la nutrición a analizar los picos de glucosa para mejorar la salud metabólica y cardiovascular de sus pacientes, a través de una herramienta digital personalizada, diseñada para optimizar la gestión glucémica mediante inteligencia artificial y monitorización en tiempo real. Recibirá un premio económico de 4.000 euros para desarrollar la iniciativa y asesoramiento especializado, además de darle acceso a la fase nacional del certamen, donde competirá con empresas nacidas en el seno de otras 41 universidades.

La implicación de Banco Santander surge "desde el convencimiento de que el talento, la creatividad y la capacidad de innovación que nacen en el entorno universitario son claves para construir un futuro más prospero, sostenible y justo", comenta Rodrigo Pemartín Lara. "Es mucho más que una competición. En este caso, es la muestra de la buena labor que la Universidad de Cádiz lleva haciendo en los últimos años, entregando el premio a una emprendedora apasionada y con un carácter transformador", destaca. El responsable institucional de Huelva, Cádiz y Ceuta del Grupo Santander ha visitado las instalaciones del Centro de Transferencia Empresarial y las incubadoras existentes, por las que ha dado su enhorabuena a la institución. "Desde Santander tenemos el convencimiento de que el emprendimiento es un pilar fundamental para ayudar a construir una sociedad más competitiva y justa y con mayores oportunidades para todos", concluye.

La vicerrectora de Emprendimiento y Empleabilidad de la Universidad de Cádiz apunta a que este galardón distingue "el talento, la innovación y la creatividad". "Son premios que se les dan a las startups universitarias, lo cual para nosotros es fundamental. Esta propuesta es ejemplo claro de cómo la tecnología, la salud y el compromiso social pueden ir de la mano", señala sobre la iniciativa ganadora, a cuyo equipo felicita. "Están ayudando a muchas personas para que entiendan mejor su salud y para que lleguen a tener más información sobre su alimentación. Además, nos sentimos muy orgullosos de vosotros, eso lo sabéis, porque la habéis creado aquí en la Universidad y estáis creciendo con nosotros", abunda.

Empresa emergente

La startup, de la que son socios el endocrinólogo Alfonso Lechuga y el nutricionista Felipe Mozo, se constituyó en noviembre, obtuvo su registro en marzo y en abril firmó sus primeras colaboraciones que les permiten extender su herramienta digital de interpretación de los datos de los picos de glucosa para personalizar recomendaciones nutricionales y dar respuesta a pacientes con diabetes u obesidad.

Gracias a Biofarma, con la que firmó un acuerdo en abril, distribuye el sensor vinculado a la aplicación en farmacias comunitarias, además de permitirles trabajar en 25 clínicas de nutricionistas de toda España. La asociación con el grupo Menarini, "una multinacional de diagnóstico médico que también tiene una parte importante de diabetes", hará posible que los sensores lleguen al mercado italiano, al francés y al portugués. "Hemos firmado un acuerdo con el grupo HLA para empezar a explotarlo en uno de sus centros en Cádiz, el HLA La Salud", añade Alfonso Lechuga.

La empresa emergente que nació gracias al impulso de la UCA se ubica actualmente en uno de los despachos del Centro de Transferencia Empresarial El Olivillo. "Allí tenemos nuestra oficina, donde mantener reuniones, atender a los clientes. Eso nos permite ahorrarnos el alquiler de un espacio", explica Alfonso Lechuga, especializado en endocrinología pediátrica. "Sin la UCA no hubiéramos empezado de ninguna manera, se hubiera quedado en otra investigación más en el seno del hospital", reconoce.

La batalla de Lechuga contra la diabetes infantil, está especializado en endocrinología pediátrica, es el origen de este proyecto. "Empezamos a utilizar los sensores continuos de glucosa, los monitores que te dicen cuándo va a subir, cuándo va a bajar, que para el paciente es una ayuda enorme y también para el equipo sanitario que lo lleva para hacer recomendaciones. A partir de la interpretación de estos datos nos dimos cuenta de que no todas las comidas afectan de la misma manera a cada persona, que la recomendación que valía para uno no valía para otro. Vemos qué alimento le está subiendo el azúcar a ese paciente y cuál no, lo que ayuda al nutricionista. Esta percepción se puede trasladar al campo de la obesidad", ex0plica.

Su investigación se ha trasladado al campo del emprendimiento, con la participación del nutricionista Felipe Mozo, que también es farmacéutico y tecnólogo de los alimentos, como el otro socio fundador. Un sensor que mide los picos de glucosa está conectado con una herramienta digital que ayuda a interpretarlos. Alejandro González, que trabaja en Fisevi (Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla) y que ha desarrollado la aplicación, les acompaña en esta aventura, aunque no es socio de la misma.