¿En qué se va a gastar Royal Caribbean esos más de cien millones que invertirá en Cádiz en el Allure of the Seas?

Cádiz/Los cruceristas pueden marcar en sus calendarios una nueva forma de viajar por Europa cuando Royal Caribbean International estrene el reinventado Allure of the Seas en abril de 2025. El cambio radical ha sido posible gracias a una inversión de más de 100 millones de dólares de proporciones épicas que darán como resultado nuevas experiencias a bordo. Royal Caribbean habla de más de 35 formas de cenar y beber o de nuevas emociones y formas de relajarse en y junto al agua.

Los cruceristas podrán disfrutar de Europa desde una perspectiva completamente nueva.

En la web de Royal Caribbean indican que “con el nuevo Icon y Utopia of the Seas y con la transformación del Allure of the Seas, hemos triplicado la apuesta por las diferentes formas en que los turistas pueden evadirse y crear nuevos recuerdos con Royal Caribbean”. Así lo cuenta Jay Schneider, Chief Product Innovation Officer de Royal Caribbean International. “Allure va a ser reinventado en Cádiz con lo mejor de Royal Caribbean y con lo quesabemos que los viajeros aman. Favoritos como el Pesky Parrot tiki bar, y experiencias que desbloquean recuerdos únicos una y otra vez, desde una increíble Pool Deck hasta una combinación inigualable de emociones y formas de relajarse, Allure tendrá aún más de todo lo que lo convierte en lo que es”.

Con el The Pesky Parrot tiki bar, piscinas al estilo resort, el tobogán seco de 10 pisos – the Ultimate Abyss – y más, Royal Caribbean está definiendo los itinerarios europeos para todo tipo de familias y vacacionistas en más de un sentido

All-day Pool Days. Piscinas al estilo resort caribeño, junto con una amplia variedad de opciones para sentarse y descansar en la sombra, como tumbonas de agua o de piscina y más. Para una escapada relajada solo para adultos, el Solarium introduce nuevos toques, completados con el favorito Samba Grill y bares especializados.

The Perfect Storm. El trío de toboganes acuáticos, los toboganes de carreras Cyclone y Typhoon o el SuperCell, un tobogán que te envía a una especie de cuenco de champán giratorio, se maximizan las emociones con todo tipo de giros y sorpresas.

Splashaway Bay. La versión para niños y preadolescentes cuenta con toboganes, cañones de agua, fuentes, piscinas y jacuzzis, además de dos cubos grandes de agua que se inclinan para empapar al que pille debajo.

The Lime & Coconut. En este bar de autor junto a la piscina se sirven bebidas clásicas e innovadoras, con música en vivo y todo el divertimento tanto de día como de noche.

El Loco Fresh. Una fiesta de sabores junto a la piscina que incluye tacos, burritos y quesadillas.

Pesky Parrot. Llega a Allure tras su muy destacado debut en el nuevo Utopia of the Seas, el tiki bar caribeño sirve cócteles a base de frutas elaborados con ron, tequila y ginebra, junto con granizados y otras sorpresas.

Playmakers Sports Bar & Arcade. Todas las edades tienen un asiento en la mesa para disfrutar de deporte en vivo en docenas de televisores, disfrutar de juegos clásicos de arcade y recargar energías con la sabrosa comida y las cervezas heladas.

The Mason Jar Southern Restaurant & Bar. Actualmente solo se puede encontrar en el Wonder y Utopia of the Seas este lugar de moda, donde la reconfortante comida sureña se une con la hospitalidad de Royal Caribbean, la música country en vivo y más, segun describe la web de la naviera norteamericana.

Ultimate Abyss. Una experiencia repleta de adrenalina gracias a 10 pisos de bajada memorables llenos de giros, vueltas, luces y sonidos.

Royal Escape Room. Apollo 18: Lunar Landing – La última incorporación al Royal Escape Room para que los cruceristas puedan resolver enigmas para conseguir aterrizar la nave Apollo 18 en la luna, antes de que el tiempo se agote.

Laser Tag. La pista de hielo The Studio B se transforma en un escenario donde los laser brillan en la oscuridad.

Adventure Ocean. Los más jóvenes pueden elegir sus propias aventuras inmersivas con un nuevo diseño. Entre los aspectos más destacados se incluyen creaciones para escalada en Play Place, el AO Theater, experiencias sobre arte, ciencia y tecnología en Workshop; juegos físicos e interactivos en Arena; the Hangout; además de programas específicos diseñados para involucrar todos los sentidos de los bebés y niños pequeños.

Social298. Una transformación de 360 grados de los espacios para adolescentes que dispone de videojuegos, música, películas y muchas maneras de relajarse con nuevos amigos.