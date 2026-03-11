La galería Omorfia de Cádiz presenta la exposición 'La narrativa del rostro', del artista Juan Carlos Macías Toro

La galería Omorfia Art Gallery de Cádiz inaugurará el próximo viernes, 13 de marzo, a las 20.00 horas la exposición 'La narrativa del rostro, del artista Juan Carlos Macías Toro, pintor y poeta jerezano que está afincado en Sevilla. La muestra en la sala de arte de la capital, en la calle San Pedro, 12, se podrá visitar hasta el 29 de abril.

La muestra reúne una serie de obras centradas en el rostro humano como territorio simbólico, un espacio donde se inscriben la memoria, la identidad y la experiencia vital. A través de una pintura figurativa cargada de intensidad expresiva, Macías Toro construye retratos que trascienden la mera representación para convertirse en relatos visuales. Cada rostro funciona como una historia condensada: gestos, miradas y silencios que sugieren emociones profundas y estados del alma.

En su trabajo pictórico, el artista explora la relación entre la identidad individual y la dimensión espiritual del ser humano, estableciendo un diálogo entre pintura y pensamiento poético. Su formación humanística y su trayectoria literaria se reflejan en una obra donde la imagen adquiere un carácter narrativo, casi literario, en el que el espectador es invitado a interpretar aquello que permanece latente tras la mirada.

Juan Carlos Macías Toro ha desarrollado una trayectoria creativa vinculada tanto a la literatura como a las artes visuales, y ha sido finalista del Premio de Pintura Omorfia Ciudad de Cádiz, entre otras distinciones, reconocimientos que ponen de relieve la singularidad de su lenguaje artístico.

La inauguración del viernes contará con la presencia del artista, que compartirá con el público el proceso creativo y las claves conceptuales de esta serie pictórica.