La galería Omorfia de Cádiz abre sus puertas a las ilustraciones de Fritz

Omorfia Art Gallery, sala de arte de la calle San Pedro, presenta desde hoy los dibujos originales de Ricardo Olivera, Fritz, para el cómic ‘El Caballero del Santo Sepulcro’, realizado en colaboración con el guionista Álex Romero y publicado por Ediciones Akal.

Coincidiendo con el 50 aniversario del final del franquismo, Omorfia Art Gallery inaugura hoy jueves, 20 de noviembre, a las 20.00 horas, la exposición ‘La intimidad del poder. Conjuras palaciegas’, que podrá visitarse hasta el próximo 12 de diciembre.

La muestra reúne los dibujos originales del artista gaditano Fritz, creados para el citado cómic. A través de una serie de escenas domésticas e históricas, el autor retrata el entorno familiar de Francisco Franco y las tensiones políticas que se tejieron en torno al marqués de Villaverde durante los últimos meses del régimen.

Con su característico trazo preciso y mirada incisiva, Fritz ofrece una lectura visual donde la intimidad y el poder se entrelazan, sin caricatura ni exceso, convirtiendo la sátira en documento y el dibujo en testimonio.

Más que una exposición sobre un personaje, ‘La intimidad del poder. Conjuras palaciegas’ propone una reflexión sobre el fin de las jerarquías y la teatralidad del poder, abordada desde el arte y la memoria gráfica.

Ricardo Olivera dibuja desde que tiene memoria, y ha ejercido como dibujante de cómics, ilustrador, humorista gráfico, diseñador, pintor y grabador. En su obra se mezcla lo onírico con elementos de la vida cotidiana, con frecuencia con un toque de humor.