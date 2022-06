Los niños gaditanos mueren con el muñeco asesino Huggy Wuggy

Mi nombre es Huggy Wuggy/Cuerpo difuso y tierno/¿No quieres venir y abrazarme?/Abrazarme día y noche

Mi nombre es Huggy Wuggy/Los dientes afilados te dejan ensangrentado/Nunca me llames feo/Abrázame hasta que mueras

Se donde te escondes/Amanece los respiraderos que se deslizan/¿No sabes que te encontré?/Donde quiera que vayas

En la oscuridad estoy esperando/No hay escapatoria/¿No sabes que estoy detrás de ti?/Más cerca de lo que crees

Esta es mi fábrica/Este es mi hogar/10 largos años he caminado por estos pasillos/Esperando solo/¿No quieres venir a jugar conmigo?/Quédate un rato/Promete que no morderé tan fuerte/Solo cree en mi sonrisa.

Y ahí no termina... No es más que la letra de la canción que acompaña a un videojuego de la marca Poppy Playtime en el que el personaje principal es un tal Huggy Wuggy, es un muñeco de felpa de color azul, labios rojos, garras amarillas y con varias filas de dientes afilados que amenaza con matar asfixiando a los jugadores abrazándolos si no cumplen sus acertijos.

Hasta ahí todo correcto. No deja de ser uno más de los juegos de terror para adultos que genera esta industria. El caso es que en las redes sociales han saltado todas las alarmas porque muchos padres y madres de Reino Unido han denunciado que se han detectado ya varios casos de niños que podrían estar replicando las acciones de Huggy Wuggy a pesas de que el juego está dirigido a jugadores mayores de 8 años. Eso no ha sido obstáculo para que la popularidad del este juguete o muñeco asesino ha sido tanta que incluso es posible encontrarlo como un peluche en jugueterías.

Realmente es muy difícil ya encontrar el muñeco original que se caracteriza por su sonrisa diabólica y la marca que los distribuye tan sólo tiene en stock el muñeco sin la sonrisa, algo que aminora su imagen terrorífica. Pero eso no ha sido óbice para que el mercado de las falsificaciones haya puesto toda su maquinaria en funcionamiento para que ya no cueste demasiado encontrar el muñeco en muchos bazares y expuestos a una altura a la que los niños pueden acceder con facilidad.

Muchos niños gaditanos portan ya a sus espaldas una mochila con el cuerpo y la imagen de este peluche asesino que amenaza con abrazarte y abrazarte hasta quedarte sin respiración.

Así, muchos padres, al principio sólo de Reino Unido hasta que la alarma ha traspasado todas las fronteras temen que haya ya niños que, en muchos colegios estén detectando caso. Esta advertencia ha saltado después de que la policía del condado británico de Dorset informara que se han detectado casos de niños de primer año en los patios de la escuela representando las acciones de este oso con dientes afilados.

Y no hay que irse tan lejos, ya que en algunos colegios de Murcia ya han prohibido que sus alumnos accedan al centro escolar con estos muñecos de peluche.