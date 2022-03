Un gaditano emprende una ruta humanitaria para rescatar a ucranianos y traerlos a España

Javier Vázquez es un gaditano orgulloso de serlo y también de organizar y emprender junto a un nutrido grupo de gente anónima una "ruta humanitaria" con el fin de llevar material sanitario y sacar de la barbarie de la guerra a cientos de refugiados ucranianos con familia en España.

Entusiasmado y emocionado, este publicista nacido en la calle doctor Dacarrete y afincado en Madrid decidió hacer algo. Y vaya si lo ha hecho. "Le dije a mi mujer y a mi hijo que me iba, que cogía el coche y me marchaba a ayudar y a traer a ucranianos. No podía verlo en el telediario como si fuera una serie de Netflix, tenía que hacer algo". Y ante la sorpresa de su familia surgió la idea, que desarrolló cuando una compañera de trabajo le dijo que no podía marcharse así en un coche, sino que como buen gestor que es, que enviara un autobús. "Entonces lo vi más claro aún, me voy y con autobuses para traer a más gente".

Finalmente la caravana colmada de solidaridad con destino a Varsovia que este martes ha partido de Madrid y de otros puntos de España como Lérida o Valencia no es todavía de autobuses, aunque “en cuestión de días lo será”, sino de once coches, uno de ellos medicalizado. A bordo de este vehículo viaja junto al compañero de aventuras que acaba de conocer, el pacense Juan José Domínguez, que procede del sector de la industria farmacéutica y que colabora con un cargamento de medicinas.

Esto solo para empezar, pues en un par de días "saldrán otros dos autobuses con 120 plazas también desde la capital madrileña, junto a otro convoy de coches de la plataforma SOS4X4, que no ha dudado en adherirse, además de un avión para 240 personas "que despegará si conseguimos tener todos los permisos en regla este fin de semana".

También viajan con un bombero y "colabora con nosotros José Vera, dueño de Autobuses Vera", que se ha entregado a la causa. Además, "hay conductores de la AMT que se han ofrecido a la comunidad de Madrid para que les den permiso y poder llevar los autobuses", que es realmente el medio más eficaz y lo que necesitan, "pues la idea es aprender en este primer convoy, pero intentar que sean autobuses con más plazas los que viajen hasta allí".

La proeza es que en cuatro días han logrado arrancar toda una campaña publicitaria y mediática con página web (www.juntosporucrania.es) y logo incluido, que ha arrastrado cientos y cientos de gestos solidarios con los que han logrado orquestar "una ruta" muy bien organizada, a la que no se le escapa un detalle en pro de la seguridad de los muchos niños y mujeres que viajarán en estos días desde la frontera de Ucrania hasta España. "En primer lugar traemos a 41 personas que son prácticamente mujeres y niños de entre 3 meses y 6 años". Pero la idea es continuar y ayudar a mucha más gente, "porque esto va para largo", explican. De hecho, Javier tiene pensado quedarse allí, acercarse a la frontera y buscar a más refugiados a los que pueda ayudar.

Protocolo para recoger ucranianos

"No somos cuatro que vamos a lo loco, está todo muy bien organizado", insiste Juan José Domínguez, hasta el punto de que los han felicitado desde varias asociaciones y ONGs. El punto de comunicación es la iglesia ucraniana en Madrid en conexión con la polaca, a través de las que han conectado a familiares de ucranianos que viven en España. "El protocolo que seguimos una vez que los localizamos a los familiares es conseguir sus datos, decirles el punto de encuentro y los trasladan allí". A partir de aquí los entregan a una ONG cuyo nombre no pueden desvelar "que es la que se encarga de comprobar que efectivamente son familiares y de hacerles un seguimiento, para así evitar ilegalidades, pues ten en cuenta que no los entendemos".

Cómo ayudar y unirse a la campaña

Javier Vázquez reconoce que están desbordados y que necesitan a gente voluntaria que se sume a esta impresionante campaña solidaria, "pues hay gente que no ha podido viajar con nosotros porque ha caído enferma, estamos sin dormir". Así que emocionado con esta llamada de Diario de Cádiz, de su tierra, aprovecha para lanzar un llamamiento para que se sumen voluntarios que ayuden a "gestionar la lista de personas y de ucranianos que viven en España". Los que así lo deseen pueden encontrar en la web toda la información, pueden realizar un bizum a este teléfono: 675 79 76 76 o una transferencia bancaria a este número de cuenta: ES69 0049 3694 1624 1402 0656 con el concepto Donación Convoy Ucrania.