El gaditano Luismi Partera gana el Festival de la Canción de Priego (Córdoba)

Luismi Partera, primero por la izquierda, en la entrega de los premios.

El cantautor gaditano Luismi Partera (Cádiz, 1993) se ha alzado con el primer premio en el VI Festival de la Canción Turismo de Priego (Córdoba), celebrado recientemente en el Teatro Victoria de esta localidad.

Partera venció en una gala en la que actuaron 10 finalistas, escogidos entre 117 artistas que se habían presentado de entre todos los puntos de España. El cantautor recibe como dotación económica por este premio 2.000 euros.

El también gaditano, chirigotero y presentador de Canal Sur Radio, José Guerrero Roldán 'Yuyu', fue el presentador de un espectáculo que contó con la actuación especial de Manuel Lombo y Chico Pérez.

Luismi Partera es compositor, cantante y guitarrista. Después de una infancia y adolescencia en Cádiz, decidió mudarse a Madrid para desarrollar su carrera musical, donde se nutrió de una gran variedad de vivencias y colaboraciones que dieron como fruto su primer álbum de estudio, Sanjuán (2022).

Actualmente se encuentra presentando su nuevo trabajo discográfico, Vendrás (2024), una elegía compuesta de dos piezas a una de las personas más relevantes de su vida. Un canto al amor y al duelo desde una pequeña ciudad que mira al océano.