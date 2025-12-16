El gaditano Eduardo Guerrero, Hombre del Año en las Artes Escénicas para la revista 'Esquire'

El año 2025 será, a buen seguro, inolvdible para el bailaor gaditano Eduardo Guerrero que se despide del presente calendario recogiendo, por pares, los premios. Así, en este mes de diciembre no sólo ha recogido el Premio Pyrsel Consoltures, que reconoce a los líderes andaluces que a través de su trabajo han contribuido al progreso de la región, sino también ha sido uno de los galardonados con el premio Hombre del Año 2025 de la prestigiosa revista Esquire.

Un reconocimiento que distingue cada año a personalidades del mundo de las letras, la música, el deporte, el arte, la gastronomía y la moda donde Eduardo Guerrero ha sido premiado como Hombre del Año de las Artes Escénicas. Junto a él, los escritores Dan Brown (El Código Da Vinci) y David Uclés (La península de las casas vacías), el músico Dani Martín, el chef británico Gordon Ramsay, el actor Julio Peña, el seleccionador Luis de la Fuente, el modelo Unai Bartra, el periodista Hernán Zin (Todos somos Gaza) y, a título póstumo, Antonio Flores, han sido los premiados de este 2025.

En el caso de Guerrero, el jurado del Premio Hombre del Año le ha concedido el galardón "por haber llevado el flamenco a nuevas alturas a través de una impecable técnica, una fuerza expresiva sin igual y una presencia escénica capaz de transformar cada actuación en un acontecimiento único lleno de verdad, y por unir tradición y vanguardia y conquistar a públicos y culturas de todo el mundo".

La entrega del premio tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en el Real Casino de Madrid durante una gala que fue presentada por el actor algecireño Álvaro Morte (La casa de papel, Anatomía de un instante...) y a la que asistieron más de 250 invitados. Una ceremonia donde actuaron Coque Malla y Dani Martín, pero también el bailaor gaditano que sorprendió a los asistentes con su actuación.

"Todavía tengo el corazón desbordado. No pienso tanto en el trofeo como en todo lo que hay detrás: los años de lucha, los cuerpos cansados, los sueños que a veces parecían imposibles… Y, sobre todo, las personas que han estado a mi lado en cada paso. Este reconocimiento me toca profundamente. Me recuerda por qué bailo y para quién bailo. Gracias a Esquire, y gracias a cada uno de vosotros por sostenerme, inspirarme y dar sentido a mi camino. Hoy celebro con el alma abierta. Y sigo adelante, con más verdad que nunca", escribió el artista gaditano en sus redes tras recibir el galardón.

Los gaditanos tuvieron la suerte de disfrutar en su ciudad del talento de Eduardo Guerrero hace apenas unos meses, durante el espectáculo Foedus, Gaditanorum con el que se clausuró el festival Cádiz Romana, segunda edición del programa municipal Orgullosos de Nuestra Historia, durante el pasado septiembre.

Los madrileños, por su parte, tendrán la oportunidad de verlo muy pronto, los días 23, 24 y 25 de enero, en la Sala Roja de Teatros del Canal donde el artista gaditano presentará su último montaje, El manto y el ojo, que se estrenó en el 29 Festival de Jerez.