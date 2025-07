Una gaditana denuncia el cambio de criterio, el oscurantismo y la improvisación en las oposiciones a docentes de la Junta

Este año miles de gaditanos se enfrentaban a su futuro en las oposiciones a docentes que convoca la Junta. Concretamente, lo hicieron 5.375 personas en la provincia de Cádiz, quienes el 21 de junio se enfrentaron al primer examen que decidía su continuidad en el proceso.

Tras esta prueba, los aspirantes debían defender ante un tribunal una programación didáctica que entregaron dos meses antes en el Portal del Docente. Ahí se guardaban los trabajos hasta que llegara el momento de exponerlos.

La sorpresa saltó para muchas de estos opositores cuando descubrieron que este material no pasó una revisión previa, por lo que muchos de los aspirantes, tras aprobar el primer examen, fueron informados (algunos de ellos el mismo día de defensa ante el tribunal) de que no podían seguir adelante por defectos de forma en la portada de sus programaciones.

Es el caso de María José Beltrán, una gaditana que denuncia la falta de información, la improvisación y el cambio de criterios que se está encontrando tras meses de dedicación y esfuerzo. “En la portada debe aparecer tu nombre, DNI, las palabras ‘Cuerpo de maestros’ y la especialidad, en mi caso Primaria. Si no pones todos estos datos, tu trabajo, este año, queda invalidado”.

María José critica que muchos compañeros han expuesto sus trabajos y, tras terminar, el tribunal les ha comunicado que no pasan de fase porque no aparece la información completa. “Cosa que el BOJA no permite. No puedes defender algo que ya está invalidado”, afirma María José.

En su caso lo que no se refleja es la especialidad a la que se presentaba, aunque no tiene queja del tribunal porque le informó antes y no tuvo que pasar por el trago de una defensa inútil.

Desde este martes la cosa se ha complicado aún más porque “nos llega por una filtración que sí se puede seguir adelante aunque no ponga ‘Cuerpo de maestros’, pero no si no pone la especialidad o se ha cambiado el tamaño de la letra”. Para esta opositora, “están intentando dar palos de ciegos y acallar la polémica modificando los criterios”.

Critica también que este cambio ha llevado a que muchos aspirantes deban acudir a los tribunales de defensa sin las 48 horas previas de aviso que exige la ley. “Cada año se presentan entre 5.000 y 7.000 personas en la provincia y esto es insostenible. Quieren cargarse gente y no saben cómo”, mantiene.

María José se ha informado sobre los pasos qué puede dar para intentar revertir esta situación. "Sé que muchos compañeros se están moviendo y viendo qué puede hacer cada uno. A mí lo que me han dicho desde el sindicato es que ya sería todo por la vía judicial, pero yo estoy embarazada de ocho meses y no sé en qué momento me cogería el proceso". Esta gaditana obtuvo una nota muy alta, un 9,5 en el primer examen, situándose la cuarta de su tribunal con mejores resultados.