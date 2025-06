"Múltiples denuncias" en las oposiciones de docentes en Cádiz: "La organización ha dejado mucho que desear"

Este sábado pasado 41.808 opositoras y opositores realizaban las primeras pruebas para optar a una de las 7.885 plazas que se ofertaban para el profesorado de diversas especialidades de Primaria, Secundaria, escuelas oficiales de idiomas y enseñanzas de música y artes escénicas. En la provincia de Cádiz estaban convocados 5.375 aspirantes y las quejas se han ido sucediendo a lo largo de las siguientes jornadas.

“A lo largo del fin de semana nos han ido llegando multitud de denuncias de opositores y opositoras que dejan claro que la organización y gestión de estas pruebas ha dejado mucho que desear”, ha manifestado el secretario general de Enseñanza de CCOO Cádiz, Santiago Acha.

“Desde la falta de copias suficientes para todos los opositores en muchos tribunales, la falta de aire acondicionado en muchas de las sedes o que los resultados de una de las pruebas de inglés (al parecer dificilísima) estuvieran en la web de una conocida academia de preparación de oposiciones nada más terminar la prueba, todo esto denota que las cosas, como mínimo, no se han hecho bien”, explicó Acha, aparte de la falta de humanidad demostrada por algunos tribunales como el que negó a una opositora, a la que sobrevino una menstruación especialmente abundante desplazarse a los aseos para cambiarse la compresa, hecho que definitivamente tuvo que realizar en el propio aula del examen detrás de una cortina”.

CCOO señala que no se trata de algo que no se pudiera prever, ya que este tipo de oposiciones se celebran todos los años y todos los años esta organización sindical denuncia los mismos problemas; falta de criterios claros que permitan que la corrección sea lo más ecuánime posible entre tribunales, unas instrucciones claras sobre cómo deben actuar los tribunales en cada caso, exceso de aspirantes por tribunal, sedes no adaptadas a la temperatura de esta época en Andalucía, o la tardanza en pagar las dietas a los miembros de los tribunales por poner unos ejemplos. El responsable sindical recordó que la actual consejera de Educación se caracteriza por un talante escasamente negociador, ”basado a menudo en la imposición y la falta de diálogo".

Errores "inadmisibles"

No ha sido las únicas quejas. La Asamblea de Interinas y Aspirantes de Andalucía también puso de relieve en un comunicado las denuncias "que hemos recibido de opositores" por errores en la web de la Junta al subir la programación o los méritos. Además, ha sostenido que en el examen del sábado se han producido errores y sucesos "inadmisibles", como "exámenes que no pueden repartirse porque faltan copias y tienen que empezar horas más tarde".

La organización ha defendido que la convocatoria de oposiciones en este 2025 "es especialmente polémica, debido a que las plazas que deberían haber servido para estabilizar a los interinos en fraude de ley, tal y como dictaminan las sentencias europeas, se han sacado en oposiciones de libre concurrencia, amenazando con dejar en la calle a miles de interinos de larga duración". Ha criticado que "fruto de esta polémica y en solidaridad con los interinos, un gran número de funcionarios se sumaron a la huelga para evitar formar parte de estos tribunales de oposición por lo que, en consecuencia, recibieron coacciones y presiones de todo tipo, vulnerando así la Administración uno de los derechos fundamentales de estos trabajadores, el derecho a huelga".

La asamblea ha resaltado una "oleada" de errores y sucesos "inadmisibles que nos llegan del propio día del examen". En el mismo sentido que CCOO, se ha referido a la situación de una persona a la que "no se le permitió ir al baño, aun encontrándose con el periodo, y que se vio obligada a cambiarse de ropa en la misma sala, todo ello ante la indignación y el desconcierto de todos los presentes que no entendían el trato inhumano hacia esta compañera".

También ha apuntado a "todo tipo de errores en los enunciados de las preguntas, algunos errores son tan importantes que deberían ser objeto de invalidación de la prueba en sí". "Se ha permitido que los opositores se lleven el cuadernillo de ejercicios prácticos en algunas especialidades, tratándose de irregularidades, ya que está prohibido sacar material de los tribunales". Y para colmo, ha añadido, "algunas academias ofrecían el examen ya corregido minutos después de que se entregara por el tribunal, lo que compromete la legalidad y la transparencia del proceso".

La organización ha reprochado que "mientras ocurre todo esto, de nuevo, la consejera Mari Carmen sale a los medios, como hizo ya durante la constitución de los tribunales, para decir que todo se estaba desarrollando con absoluta normalidad. "Queda manifiesto que para Mari Carmen, coaccionar, manipular, esconder sus vergüenzas y mentir es la normalidad".

"Absoluta normalidad", según la Junta

La consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha destacado la "absoluta normalidad" este sábado en el inicio del concurso-oposición en Andalucía que seleccionará a 7.885 docentes de 47 especialidades de entre un total de 41.808 de aspirantes a los cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, de Música y Artes Escénicas y de Escuelas Oficiales de Idiomas. También están convocados aquellas personas que se presentan al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

La única incidencia que ha reseñado la consejera es que la prueba en la especialidad de Audición y Lenguaje ha retrasado su inicio porque en algunos tribunales no habían llegado todas las copias del examen, problema que se resolvió para que pudieran comenzar todos a la vez, como procede.

Respecto al sistema para presentar la programación didáctica de las oposiciones docentes, en respuesta a las críticas que sostienen que no pudieron presentar esta documentación por un fallo en su funcionamiento, ha detallado que "nos constan unas 200 incidencias que se han manifestado y que hemos revisado una a una". Si bien, ha aclarado que "en el momento en que esas personas se han manifestado diciendo que no han podido, otras personas sí han podido", y que ha recordado que en el caso contrario, "cuando se ha caído el sistema, hemos dado un día adicional".

"Este es un sistema que es complejo, pero que hay que poner el valor", ha incidido Castillo, para remarcar que "se ha hecho un esfuerzo desde el punto de vista del desarrollo digital de todo el procedimiento". Ha puesto de relieve que "ahora mismo nos hemos ahorrado dos millones de documentos, que es mucho decir. Nos hemos ahorrado tiempo, nos hemos ahorrado logística. Ya no hay que estar repartiendo las programaciones, ni hay que desplazarse al tribunal. Ahora los tribunales van a corregir las pruebas que se hacen hoy".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas a la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ante la multitud de quejas y alertas que les llega sobre errores en las oposiciones docentes del pasado sábado,