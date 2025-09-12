Gades Romana contará con una cena a beneficio de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz

Una de las numerosas actividades programadas en la iniciativa Gades Romana, que tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre en la ciudad dentro del ciclo 'Orgullos@s de nuestra historia', será una cena benéfica que se desarrollará el día 20. Se trata de un 'Convivium romano' cuyos beneficios irán a parar a la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, para sufragar los gastos de su campaña 'Ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión'.

Este evento ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Cádiz. Allí, la concejala delegada de Fiestas, Beatriz Gandullo, explicó que a diferencia del año pasado con Cádiz Fenicia, en el que la cena se celebró en el Baluarte de la Candelaria, esta vez se hará en el Castillo de Santa Catalina, donde a las 20.00 será la copa de bienvenida "para aprovechar la puesta de sol" de La caleta, comenzando una hora después una cena-show "muy dinámica", en la que se sucederán espectáculos de danza, teatro, fuego, música o acrobacias. No faltará un DJ al acabar la cena.

Gandullo avanzó que amenizarán la noche "un emperador, su guardia pretoriana y el pueblo romano", animando a los comensales a disfrazarse con indumentarias de aquel imperio.

Manuel Navarro, como presidente de la Asociación de Reyes Magos, agradeció al Ayuntamiento la deferencia de celebrar una cena benéfica en favor del colectivo. "Siempre ayuda a los niños de su ciudad", dijo sobre el Consistorio. Navarro habló de "un espectáculo maravilloso en un lugar inmejorable", ingredientes de peso para colaborar con una buena causa a pesar de que septiembre está cargado de eventos en la ciudad. Pero "hay que celebrarlo todo", apuntó.

El 'Convivium Romano' estará a cargo del grupo hostelero Arsenio. Su representante, Raúl Cueto, expresó que el menú contará "con algunas pinceladas históricas" referentes a Roma. Las entradas, a 50 euros, se adquieren en la web grupoarsenio.com.