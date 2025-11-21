La Fundación Virgen de Valvanuz de Cádiz hace un llamamiento para encontrar 10 décimos de Navidad perdidos

Malas noticias para la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz a poco más de un mes de las fiestas. Una colaboradora del centro ha perdido 10 décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad que tenían previsto vender de cara al día del Gordo, el 22 de diciembre. Según relata Manolo Bru, miembro del patronato de la fundación, esta persona extravió los boletos el pasado 12 de noviembre, "un día de mucho viento", mientras circulaba con su motocicleta por el Campo del Sur a la altura de la iglesia de Santa Cruz.

"Hemos interpuesto una denuncia en la policía para ver si se pueden recuperar o en el caso de que tocara, que no se pueda cobrar. De todas formas con el viento que hacía ese día no sabemos dónde pudieron haber acabado", explica el miembro del patronato.

El número del décimo es el 70.137, serie 153 y las fracciones van de la 1 a la 10. En el reverso lleva el sello de la Administración de Lotería número 1 de Alcalá del Valle y el de la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz. De momento, cuenta Manolo, no han tenido noticias del paradero de estos boletos, que han supuesto una pérdida de 200 euros para la entidad, así como el no poder ingresar los 80 euros de beneficios que reporta su venta.

Este dinero se destina al comedor social y al reparto de alimentos de la fundación ubicada en la calle Santiago de Cádiz. De cara al Sorteo Extraordinario de Navidad ponen en circulación la serie completa del número antes mencionado y los beneficios se destinan a ayudar a las personas que se acercan allí a comer o a pedir alimentos para llevar a casa.

"El resto de décimos ya los tenemos en venta, normalmente se venden todos, aunque es verdad que este año está la cosa algo más lenta", confiesa Manolo, quien espera que finalmente se les dé salida para poder seguir aportando recursos a los usuarios del centro. Cada día son 150 las familias que acuden a solicitar alimentos o a cenar al comedor social, por lo que cualquier ayuda es fundamental.