La Fundación Unicaja impulsa este año hasta 36 proyectos sociales y medioambientales, 15 de ellos con presencia en Cádiz

Foto de familias de los responsables de la Fundación Unicaja junto a los representantes de las asociaciones participantes en los proyectos.

Más de dos millones de euros invertirá la Fundación Unicaja para apoyar los 36 proyectos de acción social y medioambientales seleccionados entre los 461 presentados a la convocatoria realizada este año para las ocho provincias andaluzas y Ciudad Real. Quince de estos proyectos tendrán presencia en Cádiz, lugar elegido por la Fundación para presentar públicamente, en su sede de la capital gaditana, este conjunto de iniciativas sociales y medio ambientales con la que se respalda el trabajo de un puñado de asociaciones empeñadas en atender a distintos colectivos.

La convocatoria ha sido presentada esta mañana por Cristina Rico, directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja; Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja; Ana Cabrera, responsable de Solidaridad e Investigación, y Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la entidad. Junto a ellos, han abarrotado el salón de actos de la Fundación en Cádiz representantes de buena parte de las asociaciones seleccionadas para llevar a cabo unos proyectos que representan "la esencia" de los objetivos y la razón de ser de la Fundación, según ha explicado Cristina Rico.

Así, de los 36 proyectos elegidos para poner en marcha en Andalucía y Ciudad Real en este año 2026, un total de 20 están relacionados con el área de acción social, mientras que los otros 16 transitan por los caminos de la protección medioambiental. Siete de estos proyectos tendrán las ocho provincias andaluzas dentro de su ámbito de actuación, mientras que tres se harán en Ciudad Real y cuatro cuentan con perspectiva de cooperación internacional y funcionarán en Etiopía, Kenia, Ruanda e India.

En Cádiz, la capital y su provincia, tendrán presencia un total de 15 de estos proyectos, algunos de ellos compartidos con la actuación en otras provincias andaluzas y otros con exclusividad para el territorio gaditano.

En general, los proyectos elegidos en el plano social, en una selección "complicada" por la calidad de las propuestas recibidas en la Fundación Unicaja, ponen el visor de sus objetivos en colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social, en asociaciones que trabajan con grupos de personas afectadas por distintas patologías, en colectivos de mayores y en el sector de la infancia, entre otros.

Los proyectos medioambientales, por su parte, se mueven en la lucha contra el cambio climático, la reforestación en zonas en peligro, la reintroducción de especies animales, como por ejemplo el buitre negro en el parque gaditano de los Alcornocales, o la protección del lince en las sierras andaluzas.