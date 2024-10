Acordes saludables en el hospital de Cádiz

La música es sin duda uno de los lenguajes artísticos más universales. Además de amansar a las fieras, según reza el dicho popular que mejor, por si las moscas, no poner en práctica, la música es un acompañante permanente del ser humano que acude a la escucha y disfrute de estos acordes, en sus múltiples estilos, para llenar momentos de ocio, hacer más llevaderas algunas tareas laborales o simplemente elevar un decaído estado de ánimo. Y hay un uso más: la musicoterapia hospitalaria. En este punto se encuadra el programa ‘Musicalizando el hospital’, una iniciativa de la Fundación Unicaja y la Asociación de Musicoterapeutas de Andalucía que llega este mes a varios centros hospitalarios de la región, entre ellos el Puerta del Mar de Cádiz.

Raúl Torres es el encargado de esta actividad en el hospital de la capital gaditana, en concreto en la unidad de Neonatología. Miembro de la asociación Aula Sonora Cádiz y secretario de la agrupación andaluza de musicoterapeutas, Torres ya estuvo el pasado año con su guitarra acompañando y haciendo terapia a familiares y bebés ingresados en este servicio hospitalario, donde volverá a ejercer este rol aunque esta vez con el decidido apoyo de la fundación bancaria andaluza: “Estos proyectos necesitan de una financiación porque es un proyecto profesional, aunque a veces se hacen actuaciones dentro de una línea de acción social en las que vamos como voluntarios. A la Fundación Unicaja, que ya ha colaborado en programas penitenciarios haciendo musicoterapia comunitaria, le presentamos este proyecto y lo apoyaron dándole carácter regional”.

Así, junto a Cádiz, el programa se desarrollará también en hospitales de Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla. El trabajo se realizará en distintas unidades según el hospital, como neonatología en el caso de Cádiz pero, también, en las UCI, tanto pediátricas como de adultos, oncología o cuidados paliativos.

Miguel Gil, director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, explica cómo surgió el apoyo a este proyecto: “Nosotros ya teníamos una experiencia con musicoterapia a raíz de una colaboración un poco más pequeña. Nos gusta conocer cómo funciona, nos documentamos sobre la asociación, y todo era positivo. Al estar esta línea de actuación muy ligada a nuestras líneas de actuación básicas, dentro de nuestro plan estratégico, nos pareció interesante porque el trabajo que desempeñan está sustentado más que en evidencias científicas y médicas que demuestran sus ventajas para los pacientes. Así que hablando con Lourdes Carmona, presidenta de la Asociación de Musicoterapia de Andalucía, se planteó hacer el proyecto algo más grande, probarlo en distintas provincias. Esa fue la génesis”.

El futuro, anticipa Miguel Gil, para por ampliar la iniciativa al resto de Andalucía: “Tenemos una línea de expansión territorial, lo que nosotros llamamos capilaridad territorial, y la idea es que los proyectos o colaboraciones puedan extenderse, partiendo de que todo salga bien que estamos seguro que así será en este caso, a una línea territorial más amplia que sería llegar a toda Andalucía. Ir dando presencia al proyecto para cubrir todo el territorio de Andalucía, con las tres provincias que quedan”.

“Lo más importante -continúa Gil- es ver cómo impacta en los pacientes que van a recibir estas sesiones de musicoterapia. Si vemos que el proyecto es positivo y a ellos les da el beneficio que estimamos les va a otorgar esta terapia, nosotros estaremos ahí para seguir actuando”.

¿Y qué es exactamente la musicoterapia hospitalaria? El gaditano Raúl Torres recibe la pregunta y le da la vuelta para tratar de ser más clarificador: “Quizás es mejor explicar primero qué no es la musicoterapia... No es dar conciertos en hospitales, no es poner música de ambiente para relajar a la gente, no es tocar un instrumento por hacer ambientación musical... La musicoterapia dentro del ámbito hospitalario, dependiendo de la unidad en que se trabaje, trabaja como cualquier otro abordaje terapéutico sobre un usuario, un paciente, y en función a sus necesidades se hace ese abordaje terapéutico en varias sesiones. Se trata de usar la música, elementos musicales, para trabajar sobre objetivos terapéuticos como la reducción del estrés y la ansiedad, la regulación de la frecuencia cardiaca, la regulación de la frecuencia respiratoria, la regulación de nivel de oxígeno en sangre; trabajar a nivel emocional sobre la relación afectiva, en el caso de neonatología entre los papás y el bebé”.

Responsables de la Fundación Unicaja y de la Asociación de Musicoterapeutas de Andalucía en la presentación del proyecto. / Fundación Unicaja

Raúl Torres conoce bien, por su experiencia más reciente, cómo es el trabajo en neonatología: “Es una situación muy dramática porque todos tenemos idealizado lo que es traer un hijo al mundo, y te encuentras con que no tiene nada que ver. También ahí se hace un trabajo desde la parte emocional, no solo desde la física”. El musicoterapeuta gaditano destaca en este punto la excelente colaboración del equipo sanitario de la unidad que dirige el doctor Simón Lubián.

Es un trabajo personalizado que Raúl Torres adapta, por tanto, a cada caso particular: “El tipo de música que use no va a depender de mí, sino del usuario. Dependiendo de lo que estemos buscando se utilizará un tipo de música u otra. Si es trabajar sobre la parte emocional de la mamá en varias sesiones, podemos trabajar sobre alguna canción que sea significativa para esa mamá durante el embarazo o en su vida. O coger una canción significativa y transformarla, ir modificando el texto y personalizarlo hacia ella. En algunos casos hay una música de base, que tiene que ser por supuesto muy tranquila, a un volumen adaptado a la unidad. Nunca se usan ni música ni ritmos que puedan romper la armonía del espacio”.

En cuanto a los instrumentos, este gaditano suele trabajar con la guitarra, aunque a veces echa mano de otros: “Utilizo también un arpa, lira, kalimba... Y en ocasiones el ocean drum, que es un instrumento de percusión que imita las olas del mar. Ese instrumento, por ejemplo, tiene mucha relación con la respiración de la madre. En ocasiones trabajamos con él para crear un contexto que lleve a la madre a la relajación”.

Acerca de la respuesta de las familias con bebés ingresados en la unidad de Neonatología, Torres destaca que es buena y colaborativa: “En líneas generales responden muy bien. Depende del momento en el que se esté o de la enfermedad, como en cualquier abordaje terapéutico. En el hospital, incluso, hay una placa que entregó una familia donde específicamente se me menciona y se habla del trabajo de la musicoterapia. En líneas generales, la forma de recibir es buena, porque mi trabajo es mucho de acompañar, de sostener, de estar al lado de la persona”.

Y Miguel Gil, responsable del departamento de la Fundación Unicaja que sustenta iniciativas sociales de este tipo, destaca también el estudio que se realiza antes de apoyar cualquier proyecto sanitario para confirmar su validez científica y verificar que cuenta con el apoyo médico: “Ellos son los que enarbolan la bandera de la investigación médica, la ciencia la ponen ellos, y ellos saben que es algo constatado que la música llega hasta donde llega, y todavía no sabemos muy bien hasta dónde puede llegar a efectos de terapia, de relación, de aportar serenidad a los pacientes. En las últimas investigaciones sobre el Alzheimer, por ejemplo, se está viendo el poder que tiene la música. La medicina y la investigación saben que hoy es una herramienta más con la que pueden contar para usar en tantas líneas de actuación que tienen que llevar a cabo”.