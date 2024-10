“En el hospital Puerta del Mar hacemos miles de cosas muy bien”

José Luis Guijarro, director gerente del Puerta del Mar, entiende que los servicios sanitarios anden siempre, sobre todo para mal, de boca en boca. Comprende la desesperación de las listas de espera, lo que más se ve, pero destaca que en el centro gaditano se hacen muchas cosas y muy bien, de manera que aspira a mejorar esa percepción pública. Los conciertos, en su opinión, son necesarios si la sanidad pública no dispone de los recursos para atender la demanda.

Pregunta.–¿Qué sensación le deja que el sistema sanitario público, y el hospital que dirige, esté siempre, permanentemente, en el punto de mira? Y generalmente para recibir críticas.

Respuesta.–Me da rabia. Creo que los hospitales, los sistema sanitarios, los servicios de salud... es algo que está en la mente del ser humano todos los días. Todos hablamos de algún problema de salud propio, de un familiar o de un vecino. Son organizaciones tan vivas y tan importantes que tienen un valor brutal en la sociedad, que siempre estamos en el punto de mira. Lo que me da rabia es que hacemos miles de cosas muy bien y, en el momento en que algo se nos tuerce, como en cualquier empresa, pues estamos en boca de todo el mundo. Creo que también tenemos que ser más proactivos y contar todas las cosas buenas que tenemos, que hacemos un montón. En 2023 tuvimos unas dos mil y pico de reclamaciones, y están bajando. Sobre todo, estamos bajando el tiempo de respuesta de la reclamación; estamos respondiendo antes, ahora en unos 19 días, aunque lo ideal sería en 15. Y también hay muchos agradecimientos, la gente también escribe agradecimientos. Y eso te sirve para seguir. Es verdad que, por suerte, la mayoría de reclamaciones que tenemos en el hospital tienen que ver con la espera o con algún cambio de cita; me preocuparía más si fueran reclamaciones por un trato inadecuado o por una mala praxis médica; la mayoría son por la espera y en lo que tenemos que trabajar es en disminuir las esperas. Aunque me gustaría no tener reclamaciones, claro.

P.–Esas listas de espera, las de operaciones y las de consulta... Aquí la sanidad pública tiene un problema importante.

R.–Están bajando, estamos consiguiendo doblegarlo. Hay alguna especialidad que nos cuesta más, porque son especialidades de referencia, con pocos profesionales, como cirugía plástica o cirugía pediátrica, que tenemos un servicio magnífico pero que es el único en toda la provincia y entonces no damos abasto, y aún así, operamos mucho. Es verdad que la espera desespera. También es cierto que toda la patología urgente y toda la patología oncológica se opera en tiempo y forma. Los que tienen que esperar son patologías que no ponen en riesgo la vida del paciente, pero es evidente que ve invadida su calidad de vida. Ahí estamos luchando. Tenemos, por fin, todas la herramientas encima de la mesa, que son las nuestras propias, el autoconcierto que también se hace con los profesionales y el concierto externo.

P.–Ese concierto externo es criticado por diversos sectores. No sé si, usando un símil futbolístico, lo ideal es sacar el balón jugado de la defensa (sanidad pública) y el patadón (conciertos) debe ser sólo un recurso.

R.–Nosotros intentamos evidentemente que con lo público podamos, pero cuando lo público no nos da los recursos, pues también el ecosistema o tejido sanitario tiene a la privada, que también hay utilizarla en un momento dado y que también tiene profesionales muy buenos. Incluso algunos se formaron con nosotros. Ahora, en agosto, se han adjudicado los conciertos en procedimientos quirúrgicos y nos ha venido como agua de mayo. Se firmaron los contratos el 13 de agosto. Nos está aliviando las listas de espera y la gente lo está acogiendo bien. Y hay un nuevo acuerdo marco que se está preparando para hacer lo mismo en pruebas diagnósticas, como ecografías o resonancias. Y en la ciudadanía hay un porcentaje muy importante que está aceptando sin ningún problema.

P.–¿Hay rechazo a la privada?

R.–Depende de la especialidad. Y hay gente que prefiere esperar si tiene que operarse en otra población.