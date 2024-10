Fundación Unicaja en Cádiz: el paisaje a través del objetivo de seis artistas contemporáneos

Fundación Unicaja inauguró ayer en Cádiz su nueva exposición ‘Mirar un paisaje. Seis visiones contemporáneas’, que acerca la naturaleza y reflexiona sobre nuestro hábitat medioambiental y social a través de la mirada de artistas audiovisuales de primer nivel. La muestra, que puede visitarse hasta el 14 de febrero de 2025 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, reúne la obra de seis de las más relevantes cámaras del actual panorama artístico nacional: Marc Ávila, José Guerrero, Linarejos Moreno, Eduardo Nave, José Quintanilla y Saleta Rosón.

El acto de presentación contó con el responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Rafael Valentín López; la comisaria Isabel Elorrieta y el fotógrafo José Quintanilla.

La muestra, compuesta por 25 obras, presenta una gran variedad de visiones del paisaje, desde lo poético hasta lo político; invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza a través de sus creaciones únicas. Comisariada por la historiadora y gestora cultural Isabel Elorrieta bajo la colaboración de Proyecto Argén, ofrece una mirada personal y original de estos creadores que exploran temas de calado social y político, ampliando nuestra comprensión sobre la naturaleza y su papel en la creatividad actual.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja continúa acercando el arte a través de la organización de exposiciones que ponen en valor la obra de artistas relevantes. Esta muestra refrenda la vigencia del paisaje como motivo recurrente en la historia del arte y su radical actualidad.

El paisaje, como espacio que habitamos, transformamos y creamos, es protagonista de esta nueva propuesta artística de la Fundación Unicaja en Cádiz. A través de las lentes fotográficas y creativas de seis de las más relevantes cámaras del actual panorama artístico nacional, se propone un encuentro entre naturaleza y arte, entre paisaje y fotografía.

Las salas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz exploran el paisaje como medio creativo y género artístico, plasmando las visiones de los artistas participantes con obras que, explorando las más novedosas y exclusivas técnicas fotográficas actuales, nos embarcan en un viaje artístico de primer nivel por tierras y escenarios tan distantes como bien pueden ser Normandía (Francia) o Nuevo México (EE. UU.), pasando por mágicos rincones de Galicia o un enigmático bosque donde, quién sabe, quizás nunca habitó el ser humano.

Así, en su serie ‘Cúmul’, Marc Ávila examina la interacción entre la naturaleza y las intervenciones humanas, fusionando lo orgánico y lo artificial en paisajes que evocan una extraña armonía. ‘After the Rainbow’, de José Guerrero, presenta paisajes que oscilan entre lo real y lo abstracto, creando imágenes que parecen pertenecer a un mundo suspendido en el tiempo. En ‘On the Geography of Green’, Linarejos Moreno investiga la relación entre la naturaleza y la historia, creando una obra donde el paisaje se convierte en un archivo vivo.

‘Normandie’, ‘Les Rivages du Débarquement’ y ‘Mulberry Harbour’ son parte de los proyectos llevados a cabo por Eduardo Nave en ‘Normandía’. Ambos reflejan su enfoque contemplativo y sensible sobre los paisajes históricos de las playas donde tuvo lugar el desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, José Quintanilla refleja en ‘Et in Arcadia Ego’ el paisaje natural alterado por la acción humana, que transita entre lo bello, lo sublime y lo pintoresco, como un espejo de la degradación del ser humano.

Por último, la serie ‘El Bosque Animado’, de la fotógrafa Saleta Rosón, nos invita a adentrarnos en los paisajes de su Galicia natal, un lugar cargado de misterio y evocación. A través de sus imágenes, Rosón captura la esencia de un paisaje lleno de vida y recuerdos, donde la naturaleza se convierte en un espejo de emociones profundas.

La exposición ‘Mirar un paisaje. Seis visiones contemporáneas’ puede visitarse hasta el próximo 14 de febrero de 2025 en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz (calle San Francisco, 26) de lunes de viernes de 10.30 a 14.00 horas y de 16. 30 a 20.00 horas con entrada gratuita.