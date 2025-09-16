La Fundación Municipal de la Mujer acogerá el Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Fegadi y Fundación La Caixa

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz acogerá el desarrollo de una nueva edición del Programa de Empoderamiento y Activación para el Empleo de Mujeres con Discapacidad Física y Orgánica, organizado por la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi Cocemfe) y Fundación La Caixa.

Esta iniciativa busca acompañar y fortalecer el camino hacia la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de mujeres gaditanas con discapacidad física y orgánica, en situación de baja o incapacidad laboral o con enfermedades incapacitantes, aunque no cuenten con certificado de discapacidad.

Los talleres se desarrollarán en un espacio habilitado en la propia Fundación Municipal de la Mujer de encuentro, formación y enriquecimiento continuo, donde las participantes podrán compartir experiencias, adquirir nuevas herramientas y descubrir recursos que potencien su desarrollo personal y profesional.