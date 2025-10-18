Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil homenajean en Cádiz a sus veteranos

“¡Viva España!”. Con este grito, que luego se repetiría en reiteradas ocasiones durante el mediodía, daba comienzo el homenaje que cada año rinden las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil a sus veteranos y que este año ha tenido a Cádiz como escenario. El lugar escogido ha sido el Muelle Ciudad, y como telón de fondo, a la espalda de las distintas unidades formadas mirando a Canalejas, el Castilla, atracado para la ocasión.

26 años lleva celebrándose este homenaje a los veteranos que en su día sirvieron a España. Algunos la han servido hasta hace bien poco, otros hace ya mucho que pasaron a la reserva; pero todos acuden cada año a la ciudad y al lugar al que son convocados. Y en esta ocasión, el lugar elegido era Cádiz, que reunió a cerca de un millar de antiguos militares y guardias civiles.

El acto ha estado presidido por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López; quien ha estado acompañado por el Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Sánchez Piñeiro; y por un buen número de mandos militares y de la cúpula de la Guardia Civil. Al acto han asistido también autoridades como la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; el alcalde, Bruno García (recién llegado de Perú); la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez; el presidente de la Audiencia, Manuel Estrella; o el jefe de la Demarcación de Costas, Patricio Poullet, entre otras representaciones que han asistido a la explanada del Muelle Ciudad.

Las imágenes del día del veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Con todos estos ingredientes se pretende el reconocimiento y homenaje del personal militar en activo a los compañeros que han prestado servicio a España y a sus familias, por su dedicación y esfuerzo. Por eso se incluye la entrega de algunas condecoraciones, y la concesión del premio ‘Teniente Ballenilla’, otorgado en esta ocasión al cabo Francisco Manuel Alvariño, de la dotación de la fragata Santa María, por su actuación en el año 2024 cuando salvó la vida de un agente de la Policía Nacional mientras realizaban prácticas subacuáticas.

Como acto militar que se precie, las máximas autoridades han pasado revista al mismo tiempo que tres cazas sobrevolaban el cielo de Cádiz y que se lanzaban salvas junto al agua. También ha habido homenaje a la bandera; y a los caídos.

El sol que se adueñó del Muelle Ciudad y las altas temperaturas que se registraban en la explanada provocó varios desmayos durante el acto, convirtiéndose el Castilla en una especie de buque de salvamento cuya dotación fue atendiendo, uno a uno, los desmayos y desvanecimientos, tanto de las tropas que aguantaban estoicamente formadas como de los veteranos participantes en el acto e incluso del público asistente.

La banda del Tercio Sur de la Armada se encargó de poner el hilo musical a la celebración, que culminó cerca de la una y media de la tarde con el desfile de todas las unidades y veteranos asistentes, que provocó los aplausos del público asistente y que dejó patente el sentimiento de pertenencia de todo aquel que ha servido en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil. Y es que había veteranos jóvenes y veteranos veteranos; algunos en plena forma y vigorosos, y otros que desfilaron con muletas o en silla de ruedas.

A todos ellos homenajeó ayer Cádiz, porque como les dijo el Jemad en su discurso, “constituís un motivo de estímulo para continuar nuestro camino, avanzando paso a paso”.