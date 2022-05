La fuente de San Juan de Dios de Cádiz, en mal estado

La llegada a Cádiz de cinco cruceros este jueves ha hecho que la población de Cádiz e incluso de su provincia aumente en 10.000 personas más, ya que muchos de los turistas que han llegado a bordo de estos buques han optado por quedarse en la capital, mientras que otros entraban en un bus a medida que descendían por la escalerilla del buque con destino a otras localidades de la provincia, como Jerez, El Puerto, la Sierra o algunas localidades de la Janda.

No existen estadísticas pero, por lógica, la gran mayor parte de los cruceristas que han preferido disfrutar de la cercanía del casco histórico respecto al puerto de Cádiz han pasado por San Juan de Dios, que, desde hace ya años, se ha convertido en la plaza más fotografiada de todos los rincones de la ciudad.

Y este jueves no ha sido menos y muchos de los turistas posaban a los pies de Moret para inmortalizar una foto en cuya peana aparece el nombre de Cádiz.

Pero en esta ocasión, al contrario que en otras muchas visitas de turistas llegados a Cádiz por mar, no han podido hacerse la foto de rigor junto a la musical fuente de San Juan de Dios, que se ha llevado muchos días sin funcionar y sin música con el tradicional "baile" de chorros.

Y no sólo eso, sino que el color amarronado de sus aguas no quedan demasiado bien en una foto de recuerdo. Este color se está haciendo cada vez más visible debido a que las altas temperaturas están haciendo que se evapore el cloro de la fuente. Y si este elemento químico no se renueva o bien no se soluciona cualquier problema mecánico que pueda estar padeciendo, el color del agua irá a peor y puede provocar la presencia de bichos y mosquitos, al quedarse ahí estancada el agua.