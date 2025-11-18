Frenan la subida de sueldo del gerente de Cádiz 2012

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana ha conseguido frenar lo que pretendía ser otra nueva subida salarial por parte del PP de Bruno García. En esta ocasión, la del gerente de la empresa municipal Cádiz 2012, que ha sido presentada en la jornada de este martes al consejo de administración de esta sociedad mediante un procedimiento irregular, ya que no estaba sustentada en ningún informe y sólo se ha remitido una comunicación de un folio que aparece sin firmar. Ante esto, los consejeros de la coalición de izquierdas han criticado esta forma de proceder y han exigido la retirada del punto, que finalmente ha quedado sobre la mesa.

AIG califica de “escandaloso” que el PP de Bruno García esté “tirando de procedimientos irregulares” para “repartir el dinero público de los gaditanos y gaditanas entre sus afines”. Y a ello suma que el equipo de Gobierno pretende incrementar el salario en 11.000 euros al gerente de una sociedad cuya existencia “no es necesaria”, según reza en un informe reciente de la Intervención municipal. En dicho documento se especifica que las funciones de esta empresa municipal podrían ser “asumidas directamente por cualquier departamento o área del propio Ayuntamiento sin necesidad de canalizarla a través de una sociedad mercantil".

Aun así, el Gobierno de Bruno García ha presentado -sin ningún informe que lo avale- esta subida de sueldo, que se suma a los incrementos salariales de otros gerentes de empresas municipales en este 2025, como ha ocurrido en Emasa (más de 70.000 euros brutos anuales) y en Procasa (más de 82.000 euros brutos anuales). En el caso de Cádiz 2012, el PP ha defendido en el consejo de administración una subida salarial para su gerente con efecto del pasado 1 de enero, para que ya este año 2025 cobre 58.925,52 euros

El portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, señala que en estos casi tres años de gobierno de Bruno García “sólo ha mejorado la vida de la gente del PP, que cobra mucho más de lo que lo hacía antes”. “Mientras que los servicios públicos siguen deteriorándose en la ciudad, continúa el derroche, los gastos superfluos y las subidas de sueldo”, lamenta.