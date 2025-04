Fran González: "Esto no va de órdagos, sino de soluciones. Y la solución la tiene la Junta de Andalucía"

El delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha contestado a las declaraciones del alcalde de la ciudad, Bruno García, en un medio de comunicación en las que “parece que quiere dar lecciones a la Zona Franca gaditana con comparaciones con la de Barcelona que contienen inexactitudes o falsedades de bulto”.

“Bruno García falta a la verdad cuando dice que la Zona Franca de Barcelona ha cedido suelo gratis a su ciudad. Se ha debido de ‘olvidar’ de contar que el acuerdo esgrimido con el Ayuntamiento de la Ciudad Condal incluye, a día de hoy, varias operaciones cruzadas con permutas de suelo, abono de cánones por derechos de superficies y compensaciones económicas que llegan a los 40 millones de euros. Eso no es ceder gratuitamente”, ha respondido González.

Además, ante lo esgrimido por el alcalde “hablé personalmente con el delegado del Consorci, Pere Navarro, que me desmintió los términos planteados, incidiendo en que la Zona Franca de Barcelona, como entidad de derecho público, no puede ‘regalar’ nada, al igual que la gaditana”.

En este sentido, el delegado del Consorcio ha pedido al alcalde “que no líe a los gaditanos y las gaditanas con medias verdades que son grandes mentiras que sólo generan ruido y confusión, cuando la realidad solo tiene un camino, lo hemos explicado claramente desde la Zona Franca y él lo debería saber como presidente del Pleno: la Zona Franca no puede realizar operaciones que supongan la aceptación de precios inferiores a los de su coste. No lo digo yo, lo dijo explícitamente el Tribunal de Cuentas en marzo de 2009. Por lo que parece, el alcalde sigue sin leerse ni los Estatutos de la Institución, ni el dictamen de este tribunal”.

González ha recordado al alcalde que “él mejor que nadie sabe que la ley y la situación económica de la Zona Franca impiden hacer operaciones sin el retorno de la inversión. Y no me gustaría volver a tener que recordarle lo que ha costado en estos años ‘levantar’ la losa económica y de imagen que los delegados del PP dejaron en la Institución, con pérdidas millonarias que alcanzaron los 60 millones de dinero público entre 2013 y 2017 por una gestión ‘con deficiencias procedimentales e incumplimientos normativos’ según la Intervención General del Estado (IGAE), encontrándonos una Zona Franca en 2018 con una deuda total de más de 207 millones de euros”.

“Quiero reiterar que las dos propuestas presentadas por el Ayuntamiento de Cádiz para la adquisición de los suelos de CASA complican y retrasan la operación en años y no garantizan su viabilidad económica. La Zona Franca sigue sin saber quién abonaría la diferencia económica cuando no se materializaran los importes hasta compensar el valor del suelo”, ha agregado el máximo responsable del Consorcio que ha enfatizado que “es muy difícil de entender que quieran seguir enredando, que jueguen a poner excusas con propuestas a largo plazo cuando la solución inmediata la tiene la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, parece que tiene los 500 millones para hacerlo y un planeamiento listo para empezar mañana si de verdad tuvieran la voluntad real de construir el hospital”.

Pese a las discrepancias, González ha agradecido nuevamente al alcalde su intento de mediación en el tema del hospital pero le ha reiterado que “sería mejor que mediara y ayudara para sentar a la Junta de Andalucía en una mesa de negociación y poder llegar a un acuerdo. Esto no va de órdagos ni de enfrentamientos partidistas sino de tener altura de miras y buscar soluciones claras y realistas”.

“Bruno García y su equipo saben perfectamente que la Zona Franca está trabajando con lealtad institucional, siempre hemos atendido al Ayuntamiento y hemos mantenido conversaciones para estar en la solución y lo vamos a seguir haciendo, pero no a costa de incumplir la ley y los procedimientos que rigen el funcionamiento del Consorcio como institución pública”, ha concluido el delegado del Estado.

La Zona Franca ha posibilitado operaciones de calado en Cádiz

Fran González ha querido también recordar que “no puede cuestionarse el compromiso de la Zona Franca con la ciudad de Cádiz, ni ahora ni en las últimas décadas”. Así, el delegado de la Institución Fiscal ha echado la vista atrás para recuperar parte de la historia del Consorcio –casi centenaria–, en la que se comprueba que la Zona Franca es una de las instituciones que más ha invertido en Cádiz en las últimas décadas.

González ha querido recordar que en la década de los 80 “la Zona Franca ‘regaló’ los suelos de Altadis para que la tabaquera construyera un gran complejo a la entrada de la ciudad y en su antigua fábrica se levantara el Palacio de Congresos –que pasó a manos del Ayuntamiento-; años después, en 2015, con un delegado del Partido Popular, Jorge Ramos, recompró a la tabaquera Altadis por 37,5 millones de euros”.

Otro proyecto de gran envergadura para la ciudad que no hubiera visto la luz sin la participación de la Zona Franca fue la construcción del estadio, que en las primeras décadas de los 2000 supuso un coste total para las arcas del Consorcio de 54,37 millones de euros, “obligando a recurrir a un endeudamiento por más de 40 millones”.

Sin querer ahora polemizar sobre la idoneidad de esas operaciones, enmarcadas en épocas pasadas, el delegado ha concluido que “no se puede cuestionar el papel fundamental de la Zona Franca de Cádiz en la historia de la ciudad, en la que es una pieza clave para el desarrollo desde su creación en 1929”.