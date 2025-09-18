Fran González: “Lo que no le cuesta ni un céntimo ni a la Junta ni al Ayuntamiento es gratis se ponga el señor Sanz como se ponga”

“La cesión de los terrenos del hospital es, como dijo la vicepresidenta primera, inminente y gratuita, lo que parece que le molesta a la Junta y al Ayuntamiento, a tenor de las declaraciones hechas hoy por el señor García y el señor Sanz”. El delegado especial de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha querido salir al paso de las "impertinentes palabras" del consejero de la Presidencia y ha recalcado que “lo que no le cuesta ni un céntimo ni a la Junta ni al Ayuntamiento es gratis, se ponga como se ponga el señor Sanz”.

"Lejos de reconocer el gesto del Gobierno de España, de la ministra de Hacienda, y el desbloqueo de los suelos para el nuevo hospital de Cádiz, el señor Sanz se dedica a embarrar y a insultar, lo que sólo demuestra que se le han acabado los argumentos y las excusas para afrontar la construcción de este equipamiento”, ha dicho Gonzáelz. Así las cosas, insiste en que “lo que tendría que haber hecho la Junta de Andalucía en vez de tirarse al fango así es llamar al Gobierno de España o a mí mismo para avanzar lo antes posible en este procedimiento, pero se ve que les ha pillado con el pie muy cambiado”. Hasta este mismo momento, no se ha producido el contacto entre la consejera de Salud y la Zona Franca para perfilar las condiciones del convenio, señalan.

La Zona Franca de Cádiz no pide nada nuevo ni un elemento adicional, sólo va a ejecutar lo que ya aparece en el PGOU donde se recogen unos aprovechamientos que, en un futuro, podrían compensar los gastos a la Zona Franca, apuntan desde la institución. A este respecto, González se pregunta por el problema de llevar a cabo lo que recoge el PGOU, “¿o es que también querían tener los aprovechamientos la Junta de Andalucía”. Esto en ningún caso supone que le cueste un céntimo ni a las arcas del Ayuntamiento ni de la Junta, por lo que la gratuidad es una verdad como una catedral”.

El delegado de la Zona Franca muestra su perplejidad por la contestación de ambas instituciones a una noticia que se supone buena para todas las instituciones, “pero sobre todo para los y las gaditanas”, y sólo lo achaca a que van a tener que afrontar un equipamiento que "es más que evidente que no tenían en mente construir. “La única mentira que hay aquí es el Juanma lo haría. Sanz usa la confrontación porque Moreno Bonilla no tiene nada que ofrecer a Cádiz, y lo manda a hacer ruido”.