La fragata 'Courbet' de la Marina francesa, en el puerto de Cádiz

La fragata Courbet de la Marina Nacional de Francia está en Cádiz en una escala en el puerto de la ciudad que se prolongará hasta el este próximo miércoles, día 26 de noviembre. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha recibido a su comandante, el capitán de navío Arnaud Richard, acompañado del capitán de fragata Luis Solano, comandante naval de Cádiz

El buque de guerra francés es una de su cinco fragatas de la clase La Fayette y una de las tres que se ha sometido a un proceso de modernización y actualización de diseño hace pocos años, que incluyó la incorporación de un sonar montado en el casco para dotarlas de capacidades de guerra antisubmarina. Con 3600 toealadas de desplazamiento, 125 m de eslora y una velocidad de 25 nudos, están diseñadas para vigilancia marítima, recopilación de inteligencia, despliegues de fuerzas especiales o integración en una fuerza en una zona de crisis. Cuenta con una dotación de unos 150 marinos y entre su equipo de armadas cuenta con misiles antibuque, un sistema tierra-aire de corto alcance CROTALE, dos radares de navegación, una radar de vigilancia superficie-aire, plataforma y hangar para helicópteros; lanchas, una torreta de 100 mm, dos cañones de 20 mm y cuatro ametralladoras de 12,7 mm, según se indica en la web de la Marina nacional de Francia.

La subdelegada y los mandos militares han hablado en su encuentro sobre la singladura del buque y su tripulación y ha firmado en el libro de Honor de la Subdelegación. El comandante francés ha recordado la visita de cortesía realizada por el mismo buque a la ciudad en 2010, de la que ha elogiado su rica historia.

El comandante de la fragata francesa firma en el Libro de honor junto a la subdelegada del Gobierno y el comandante naval de Cádiz. / S.G.

Operación antidroga con las autoridades españolas

La fragata viene de participar en las maniobras 'Chebec 25', con distintos escenarios y con la marina real de Marruecos.

Además el buque particpó en colaboración con las autoridades espaoñas en una operación antidroga en alta mar donde se incautaron 2.400 kilos de cocaína. Fue el pasado mes de octubre y se desembarcó en el puerto de A Coruña tras la intervención en el oceáno Atlántico.