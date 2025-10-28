El Fotocolectivo 35 mm trae a Cádiz al fotógrafo David Jiménez

El prestigioso fotógrafo David Jiménez visitará Cádiz de la mano del Fotocolectivo 35 mm para impartir un taller los próximos 1 y 2 de noviembre y una conferencia el 31 de octubre.

David Jiménez es uno de los creadores del medio más reconocidos tanto en España como a nivel internacional. Sus proyectos personales, realizados de manera constante desde 1990 y publicados en forma de libros, exposiciones y proyecciones audiovisuales, se han mostrado en numerosos lugares dentro y fuera de nuestro país, como el Nederlands Foto Instituut de Rotterdam, el festival de fotografía de Arles, la Galerie VU de Paris, la Universidad de Staffordshire, el Seoul Photo Festival, la Biblioteca Nacional de Colombia o la Changjiang International Photography and Video Biennale en China. La primera exposición antológica de su trabajo, titulada Universos, se presentó en PHotoEspaña 2019 en la Sala del Canal de Isabel II en Madrid. Recibió el premio Fotógrafo Revelación en PHotoEspaña 99 y el Premio de las Artes de la Villa de Madrid en 2008, y ha sido artista residente en la Real Academia de España en Roma en 2016-17. Ha publicado hasta la fecha ocho libros monográficos, entre ellos Infinito (2000), considerado como uno de los fotolibros españoles más destacados de las últimas décadas. Su obra se encuentra representada en numerosas colecciones públicas y privadas españolas.

Las imágenes de David Jiménez resultan fácilmente reconocibles entre los autores de su generación, porque no documentan, ni denuncian, ni retratan, sino que crean mundos abiertos a la poesía, el misterio y el inconsciente. En la gran mayoría de sus fotografías, Jiménez prescinde del color para centrarse en la expresividad de la luz y las sombras. Sus series se conciben como un diálogo en proceso continuo y abierto de su larga historia como artista. Nos evade y nos invita a reflexionar la relevancia de la imaginación a partir de mutaciones visuales con lecturas múltiples en las que se roza la abstracción.

El taller, titulado Imaginar el mundo / El corazón de una imagen, reflexionará sobre la realidad, la imaginación y la ensoñación como elementos con los que construir una fotografía y, más concretamente, sobre cómo nuestro punto de vista es capaz de construir el mundo, visionando el trabajo de un gran número de creadores/as, siguiendo el rastro de sus ideas y de las estrategias para expresarlas, y se debatirá cómo trasladar planteamientos poéticos y conceptuales a la realización de un trabajo fotográfico personal. Se desarrollará los próximos días 1 y 2 de noviembre en el Espacio Cultural municipal Ancha 16. Quedan escasas plazas libres. Para más información, pueden dirigirse al correo fotocolectivo35mmcadiz@gmail.com.

A modo de prólogo de esta actividad, David Jiménez impartirá una conferencia el viernes 31 de octubre a las 19.00 horas en el citado espacio de Ancha 16 con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.