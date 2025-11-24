Formalizadas las obras de la estación de tren de Cortadura de Cádiz

El paso del tiempo, su ubicación costera y, fundamental, la falta de mantenimiento adecuado han provocado que las marquesinas de la estación de tren de Cortadura, la estación a la entrada de Cádiz, padezcan un avanzado estado de deterioro al que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de España pronto pondrá remedio. Así, ocho meses después de que Adif anunciara su intención de sustituir esta infraestructura profundamente dañana por el ambiente salino de la zona, este 24 de noviembre se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la formalización del contrato para atajar esta obra.

Será la empresa Incercia Construcciones y Reformas la que lleve a cabo los trabajos encargados por la compañía pública en esta estación inaugurada en 1998 que funciona como apeadero para los trenes de Cercanías y el tranvía metropolitano y que durante las obras del soterramiento del tren funcionó como terminal provisional de la ciudad. La oferta de la adjudicataria, que se ha impuesto a las propuestas económicas de otras seis firmas presentadas al proceso, ha sido de 120.879 euros (impuestos incluidos) y tiene un plazo de dos meses para ejecutar la intervención.

Eso sí, según reza el pliego de condiciones, esta actuación no podrá interrumpir el normal funcionamiento de la estación, con lo que en todo momento se garantizará la continuidad del servicio en la estación y sus accesos, y en ningún momento se entorpecerá el flujo de viajeros, así como la circulación en los viales considerados alrededor de la estación. De esta forma, Adif podrá, si así lo estima conveniente, exigir la ejecución de los trabajos en distintas fases y en horario nocturno.

Con estas condiciones, la empresa adjudicataria, que formalizó su contrato el pasado mes de octubre y ahora publicado en el BOE, tendrá que demoler parcialmente la estructura existente de la marquesina en ambos andenes y mantener la parte que protege el acceso al paso inferior de la estación, para posteriormente aplicar un tratamiento de limpieza y pintado de la estructura a mantener.

Una actuación de urgencia en marzo 2024

Como hemos dicho, la estación de cercanías de Cortadura se encuentra situada dentro del núcleo urbano, a menos de 500 m de la playa de Cortadura y da servicio a la línea C-1 de la red de su núcleo de Cercanías (cubre los municipios de la Bahía de Cádiz llegando hasta el aeropuerto de Jerez con una frecuencia de entre 1 y 4 trenes/hora por sentido) y de la línea T-1 de TramBahía, cuyo servicio se inauguró el 26 de octubre de 2022, conectando Cádiz con Chiclana de la Frontera, siguiendo un recorrido mixto de tren y tranvía y con una frecuencia horaria que se ha adaptado al horario de Cercanías de Renfe.

La estación cuenta con un edificio de viajeros situado en el lado más próximo a la playa de Cortadura. Esta estación cuenta con dos andenes que protegen a los viajeros de las inclemencias del tiempo con dos marquesinas sobre andén y una visera anexa al edificio principal de la estación, asimismo el paso inferior y los ascensores de andenes se encuentran protegidos por estos elementos.

Las marquesinas -los elementos deteriorados y objeto de esta obra de Adilf- son de pilar central y sección a dos aguas con canalón central. La distancia entre pilares es aproximadamente de 5 metros. Cada dos pilares se dispone una bajante adosada a pilar. La cubierta está realizada con chapa simple grecada, y cuenta también con un falso techo del mismo material por el que discurren las distintas instalaciones de la marquesina (iluminación, fuerza, megafonía, CCTV, cronometría y teleindicadores). También hay marquesina adosada al edificio de viajeros en el andén 1 (visera).

La iluminación se realiza mediante pantallas estancas con 2 tubos fluorescentes colocadas cada vano en ambos aleros de la marquesina, pero también el estado de conservación de esta instalación está muy deteriorado, tanto en lo que respecta a luminarias, principalmente sus difusores, como en lo que se refiere a las cajas de derivación, las cuales presentan falta de estanqueidad. Parte de la instalación ha tenido que retirarse, afectada en mayor medida por estar emplazada en las zonas más deterioradas por la corrosión.

De hecho, ante la situación que presenta la marquesina, en marzo de 2024 se decidió acometer unas actuaciones de urgencia con la que eliminar riesgos de caída de elementos en la zona de andenes. Así se aseguraron elementos sueltos de la marquesina e instalaciones, se retiraron chapas colgantes y se sanearon elementos. Una vez aseguradas las instalaciones y elementos en peligro de desprendimiento que podrían haber provocado algún incidente en el tráfico ferroviario o en los usuarios de la estación, en un análisis básico se determinaron las posibles acciones a tomar, determinado finalmente que la mejor opción tanto operativa como económica era la demolición parcial de la marquesina, manteniendo la estructura sobre el paso inferior.