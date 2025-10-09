El FIT suma otra actividad en los Depósitos de Tabaco de Cádiz

El 40 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz inaugura este año una iniciativa inédita en su historia: Ultramarinos, un mercado de productos teatrales concebido para impulsar la internacionalización de las artes escénicas andaluzas y españolas. Coincidiendo con la presencia en el FIT de programadores de teatro y directores de festivales de distintos países iberoamericanos, Ultramarinos se presenta como un espacio de encuentro profesional donde las compañías y creadores gaditanos, andaluces y nacionales podrán presentar sus propuestas con el objetivo de facilitar su venta, circulación y distribución internacional. La nueva actividad se anuncia para un solo día, el domingo 26 de octubre de 10.00 a 13.00 horas, en los antiguos Depósitos de Tabacalera de Cádiz, un espacio pendiente de inauguración oficial y en el que, también relacionado con el FIT, acogerá un taller de acrobacias para menores.

El proyecto responde a un doble propósito: fortalecer la exportación del teatro andaluz hacia América Latina y, al mismo tiempo, favorecer su circulación dentro del propio territorio español. Se trata de una herramienta de apoyo al sector que, desde Cádiz, quiere contribuir a corregir la tendencia dominante de compra de producto latinoamericano y la escasa presencia de propuestas españolas en los circuitos latinoamericanos, garantizando además condiciones de reciprocidad y equidad.

El nombre elegido, Ultramarinos, juega con la tradición gaditana: en los mercados de abastos, las secciones de ultramarinos evocaban los productos llegados desde el otro lado del océano. En este caso, el viaje se invierte, y las artes escénicas andaluzas se preparan para cruzar el Atlántico y conquistar nuevos públicos en Iberoamérica.

Con el fin de conformar un catálogo representativo y de calidad, el FIT de Cádiz abrió una convocatoria pública a la que han podido presentarse los creadores interesados. Un comité de selección nombrado por el festival ha evaluado las propuestas con transparencia y objetividad, eligiendo aquellas que mejor responden a los objetivos de esta nueva plataforma, según ha informado hoy mismo el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con Ultramarinos, el FIT de Cádiz refuerza su papel como puente cultural entre Europa y América Latina y se consolida como un espacio de referencia para el intercambio y la proyección internacional de las artes escénicas.