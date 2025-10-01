El FIT refuerza su compromiso con el talento de Cádiz

El 40º Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz refuerza en esta edición su compromiso con la formación, el análisis y la puesta en valor del talento local con dos iniciativas que abren ya su plazo de inscripción: el Encuentro Provincial de Teatro, que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el Espacio ECCO, y el curso Textualidades y representación: la mirada crítica, previsto del 29 al 31 de octubre en el aulario de La Bomba y reconocido con créditos académicos por la Universidad de Cádiz.

Con estas propuestas, el Festival avanza en una de las líneas fundamentales de su nueva etapa: construir comunidad teatral, propiciar pensamiento crítico y ofrecer herramientas de formación que permitan ampliar horizontes a profesionales, amateurs, estudiantes y público interesado.

El sábado 1 de noviembre (11:00–13:00 horas en el ECCO) se celebrará el Encuentro Provincial de Teatro, un foro concebido para mapear el patrimonio humano de las artes escénicas gaditanas a través de un cuestionario disponible en la web del FIT. La iniciativa, impulsada junto con la Mesa de Teatro de Cádiz y la Universidad de Cádiz, permitirá contar con un registro actualizado de los agentes del sector y servirá de base para diseñar proyectos de crecimiento y éxito laboral.

El encuentro será un espacio de diagnóstico colectivo y reflexión compartida sobre la situación actual de las artes escénicas en la provincia, con el objetivo de impulsar medidas que fortalezcan el talento local y contribuyan a su desarrollo. Las inscripciones pueden realizarse en este enlace.

Por otra parte, en colaboración con la Universidad de Cádiz, los días 29, 30 y 31 de octubre (10:00–14:00 horas en el Aulario de La Bomba) se desarrollará el curso universitario Textualidades y representación: la mirada crítica, coordinado por el prestigioso investigador cubano Eberto García Abreu y con la participación de la profesora Natacha Koss.

La propuesta es busca formar nuevos autores de crítica teatral a partir de las funciones programadas en el FIT, para las que los inscritos dispondrán de un abono gratuito para poder acceder libremente a las representaciones. El seminario, con reconocimiento académico, combinará sesiones teóricas –sobre historia, enfoques metodológicos y análisis del texto dramático y la puesta en escena– con prácticas centradas en la escritura y debate de críticas teatrales.

La iniciativa permitirá a los participantes publicar sus propios trabajos críticos, abriendo un espacio de diálogo entre teoría y práctica, y estrechando la colaboración entre el FIT y la Universidad de Cádiz. Las inscripciones están disponibles en la web de celama.

La 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.