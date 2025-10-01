El FIT refuerza su compromiso con el talento de Cádiz

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz abre inscripciones para el Encuentro Provincial de Teatro y para un curso dedicado a la formación de críticos teatrales

El FIT de Cádiz regresará a unos Depósitos de Tabaco sin fecha de inauguración oficial

Mónica Yuste, directora del FIT, durante su intervención en la presentación de la 40 edición del festival gaditano.
El 40º Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz refuerza en esta edición su compromiso con la formación, el análisis y la puesta en valor del talento local con dos iniciativas que abren ya su plazo de inscripción: el Encuentro Provincial de Teatro, que tendrá lugar el sábado 1 de noviembre en el Espacio ECCO, y el curso Textualidades y representación: la mirada crítica, previsto del 29 al 31 de octubre en el aulario de La Bomba y reconocido con créditos académicos por la Universidad de Cádiz.

Con estas propuestas, el Festival avanza en una de las líneas fundamentales de su nueva etapa: construir comunidad teatral, propiciar pensamiento crítico y ofrecer herramientas de formación que permitan ampliar horizontes a profesionales, amateurs, estudiantes y público interesado.

El sábado 1 de noviembre (11:00–13:00 horas en el ECCO) se celebrará el Encuentro Provincial de Teatro, un foro concebido para mapear el patrimonio humano de las artes escénicas gaditanas a través de un cuestionario disponible en la web del FIT. La iniciativa, impulsada junto con la Mesa de Teatro de Cádiz y la Universidad de Cádiz, permitirá contar con un registro actualizado de los agentes del sector y servirá de base para diseñar proyectos de crecimiento y éxito laboral.

El encuentro será un espacio de diagnóstico colectivo y reflexión compartida sobre la situación actual de las artes escénicas en la provincia, con el objetivo de impulsar medidas que fortalezcan el talento local y contribuyan a su desarrollo. Las inscripciones pueden realizarse en este enlace.

Por otra parte, en colaboración con la Universidad de Cádiz, los días 29, 30 y 31 de octubre (10:00–14:00 horas en el Aulario de La Bomba) se desarrollará el curso universitario Textualidades y representación: la mirada crítica, coordinado por el prestigioso investigador cubano Eberto García Abreu y con la participación de la profesora Natacha Koss.

La propuesta es busca formar nuevos autores de crítica teatral a partir de las funciones programadas en el FIT, para las que los inscritos dispondrán de un abono gratuito para poder acceder libremente a las representaciones. El seminario, con reconocimiento académico, combinará sesiones teóricas –sobre historia, enfoques metodológicos y análisis del texto dramático y la puesta en escena– con prácticas centradas en la escritura y debate de críticas teatrales.

La iniciativa permitirá a los participantes publicar sus propios trabajos críticos, abriendo un espacio de diálogo entre teoría y práctica, y estrechando la colaboración entre el FIT y la Universidad de Cádiz. Las inscripciones están disponibles en la web de celama.

La 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.

