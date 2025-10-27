El FIT de Cádiz invoca el recuerdo de sus amigos con la recuperación de sus homenajes

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) ha recuperado hoy sus homenajes a la escena hispanoamericana invocando a tres amigos históricos de la cita gaditana desaparecidos en los últimos años: Juan Margallo, director del certamen entre 1986 y 1992; Mario Ernesto Sánchez, actor y enlace directo del festival con Miami, y Elena Schaposnik, coordinadora del CELCIT en España. Los tres tuvieron una fuerte conexión con el festival gaditano y, de alguna forma, han sido reconocidos hoy con justicia por el FIT conmemorando sus vínculos teatrales con Cádiz y, sobre todo, su amistad y trabajo conjunto con el festival.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz, con la presencia del alcalde Bruno García, ha acogido el acto que, extremadamente sencillo, ha sido conducido por Eduardo Bablé, que ha explicado que, a través de este homenaje, el festival gaditano tendría muy presente a los ausentes de la cita: “Celebramos sus marchas y también celebramos sus vidas (...). Por lo que hicieron por el FIT y por el teatro".

La directora del FIT, Mónica Yuste, ha recordado que los tres homenajeados de manera póstuma han dado “dosis altísimas de alegría al festival, además de mucho trabajo” para sacar adelante muchas de sus ediciones.

Juan Margallo fue director del FIT desde su primera edición, en 1986, hasta la muy especial edición de 1992. Hombre de profundo y convincente compromiso social durante los años de la dictadura, como ha recordado Eduardo Bablé en la semblanza de su figura, Margallo fue una figura destacada del teatro independiente español, con proyectos como El Gallo Vallecano o Uroc Teatro, la compañía que compartió con su esposa, Petra Martínez. Precisamente, ha sido la popular actriz la encargada de recoger el premio con un sencillo agradecimiento: “Gracias. Estoy como amputada desde que se me ha ido una parte de mi vida. Juan ha sido lo mejor que he conocido”.

Antes, Eduardo Bablé había sentenciado con acierto: “A él (a Juan Margallo) debemos que estemos aquí hoy en el FIT.

Verónica Sánchez recogió emocionada el premio a su padre. / Julio González

Momento emocionante ha sido el vivido con el premio a Mario Ernesto Sánchez, que ha sido recogido por su hija Verónica Sánchez. Con lágrimas en los ojos, ha recordado: “Mi papá amaba tanto a Cádiz y al FIT, siempre lo tuvo presente. Gracias por tanto amor y cariño”.

Bablé había recordado su profunda amistad con el FIT de este “referente absoluto” del teatro iberoamericano que abrió puertas a muchos grupos en el Festival de Teatro Hispano de Miami. Actor de numerosas series televisivas y películas, Eduardo Bablé ha explicado cómo le preguntaba cada año “por qué moría casi siempre en las primeras escenas...”, entre las risas de los presentes. Así, de hecho, lo recordó el propio Mario Ernesto Sánchez cuando hace años, en el mismo salón de plenos gaditano, recogió un premio para el Festival de Miami y contó con humor cómo fue su papel de secundario en la película ‘El especialista' (con Sharon Stone y Sylvester Stallone): “Yo soy el malo al que le vuelan la cabeza con una bomba en una de las escenas...”, dijo por entonces también entre las risas de los asistentes.

Paco Sánchez y Eusebio Calonge, de La Zaranda, recogieron el premio a Elena Schaposnik y el CELCIT. / Julio González

“Una guerrera valiente para el teatro iberoamericano a través del CELCIT”. Así ha presentado Eduardo Bablé a la tercera homenajeada, Elena Schaposnik. Su premio y el reconocimiento al propio CELCIT en la figura de su marido, Luis Molina (ausente hoy en Cádiz por enfermedad), fueron recogidos por los miembros de La Zaranda Paco Sánchez y Eusebio Calonge, que ensalzaron la labor de los homenajeados en particular y del teatro en su conjunto: “El teatro es el arte de vivir”.