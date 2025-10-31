El FIT de Cádiz encara sus últimos días con varias propuestas escénicas

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) que se celebra desde el pasado 25 de octubre llega este fin semana a su fin con un amplio programa de actividades y propuestas escénicas que recorren la ciudad.

El Espacio ECCO acogerá las primeras citas de hoy viernes, 31 de octubre, en el marco del Festival. Entre las 10.00 y las 13.00 horas se desarrollará el encuentro ‘Miradas proyectadas’, una actividad propuesta por la Asociación de Directoras de Artes Escénicas de Andalucía (ADA) en colaboración con la Fundación SGAE y el FIT de Cádiz que busca visibilizar la figura de las directoras de artes escénicas andaluzas e iberoamericanas, fomentando el intercambio de experiencias, necesidades y perspectivas de futuro, así como crear vínculos interculturales con otros festivales de directoras. La actividad integra la propuesta ‘Urdimbres y tramas de la escena’, donde ADA participa.

Y también hoy, entre las 11.00 y las 14.00 horas, se desarrollará en el ECCO el Encuentro Provincial de Teatro, una convocatoria del FIT de Cádiz en colaboración con la Mesa de Teatro de Cádiz y la Universidad de Cádiz, para las personas dedicadas al teatro en la provincia, para construir un mapa con la localización, cantidad y el grado de especialización de todos los recursos humanos del sector en el territorio.

Por la tarde, la actividad escénica dará comienzo en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, a las 17.30 horas, con ‘Dominaire’, de la prestigiiosa compañía Maduixa (España), un espectáculo de danza contemporánea, en pres-estreno absoluto, que explora los límites físicos del movimiento para narrar una historia sobrecogedora sobre el abuso de poder y las dinámicas de control.

A continuación, a las 18.30 horas, el Teatro del Títere de la Tía Norica acogerá el estreno de la premiada obra y clásico contemporáneo ‘La niña que fue Cyrano’, bajo la dirección y dramaturgia de Guillermo Baldo (Argentina), con producción del FIT y elenco gaditano, para explorar y comprender las diversidades sexuales en la niñez y la adolescencia

Cerrará la jornada de hoy la compañía Saas Túm Teatro (México) en la Sala Central Lechera, a las 20.00 horas, con el estreno en España de ‘Cachorro de León. Casi todo sobre mi padre’, un monólogo autobiográfico interpretado por la mexicana del Yucatán Conchi León, una de las referentes actorales de su país que ha obtenido reconocimientos internacionales a su labor.

Ya mañana, 1 de noviembre, la actividad del Festival dará comienzo en los Antiguos Depósitos de Tabacalera, porque entre las 10.00 y las 13.00 horas tendrá lugar la muestra final del Taller de acrobacia aérea para infancias y adolescencias, que se ha desarrollado durante toda la semana en este espacio coordinado por Sergio Suárez y María Merello.

En lo escénico, la jornada del sábado se iniciará en el Teatro del Títere de la Tía Norica, a las 18.00 horas, con el estreno nacional de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’, de la compañía Trama Cultural (Uruguay), adaptación de seis de los cuentos del libro homónimo de Mariana Henríquez que nos logra trasladar a las tablas el espíritu inconfundible de la obra original: ese universo donde el horror y lo sobrenatural se mezclan con lo cotidiano.

A continuación, a las 20.30 horas, el Gran Teatro Falla presenta ‘Labio de Liebre’, la creación más representativa de la compañía Teatro Petra, un referente mundial del teatro de colombiano. En palabras de su director Fabio Rubiano, su estreno hace ya diez años fue un “momento de validación como compañía”. Ahora se reestrena en el FIT de Cádiz como lo que es: un clásico de la teatralidad latinoamericana contemporánea.

Y clausurando el 40 FIT, la compañía Xarxa Teatre presenta ‘Babel’ a las 22.30 horas en la Plaza de la Catedral, el estreno absoluto de la nueva propuesta de una de las compañías más veteranas de España. Fundada en 1983, Xarxa Teatre’ es sin duda una de las compañías de teatro de calle en gran formato más personales e importantes del mundo. Babel es, en palabras de sus autores, “un canto a la diversidad y la sostenibilidad que nos muestra la importancia de convivir con amor, respeto y armonía”.

Y permanece abierta la Exposición ‘40 años del FIT de Cádiz’ en la Plaza de España, que recorre la trayectoria del certamen a través de carteles, materiales interactivos y visitas escolares.