Finca "en lucha" en Cádiz: "No se está echando a nadie; se les ha acabado el contrato de alquiler y punto"·

Cádiz/Fuentes de Ovando Homes, la inmobiliaria gaditana que está comercializando ya los futuros pisos de la Plaza del Falla, 3, finca declarada "en lucha contra la expulsión de sus vecinas", con el apoyo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, han negado que se esté expulsando a nadie de sus hogares.

"No se está echando a nadie se les ha acabado el contrato de alquiler y punto. Son contratos de alquiler normales que ya han vencido. Y como bien dice ella [Inma, la portavoz de las inquilinas] hay que realizar obras en el edificio", añaden.

En paralelo, fuentes del Grupo Abu han negado que esta constructora tenga algo que ver con las obras que se están ejecutando en la finca, constructora a la que las vecinas afectadas y el sindicato acusa de "carecer de licencia municipal", realizándose "sin las mínimas condiciones de seguridad", hasta el punto de haber provocado ya algún incidente. "Son otros inversores de Sevilla pero nada que ver con los de Abu", ha dicho la misma fuente.

La finca que se sitúa en la Plaza de Falla 3 se ha declarado "en lucha” este martes 27 de mayo frente al emblemático Teatro Falla. Sus vecinas han anunciado que se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz para evitar que les expulsen, informan desde esta organización de reciente implantación en la capital gaditana.

“Llevan un año intentando echarnos de nuestras casas, y ahora están recurriendo a obras para hacernos la vida imposible” ha señalado Inma, portavoz de la finca en lucha. El sindicato, que comenzó sus acciones el pasado mes de febrero en Cádiz, de este año, señala a los responsables: “Los intereses inmobiliarios y especulativos del Grupo Abu en Cádiz y la inmobiliaria Ovando Homes, tienen estas consecuencias para las familias trabajadoras gaditanas”, subrayó la portavoz de la organización María Sánchez.

Desde el sindicato sostienen que "están anunciando la futura promoción de viviendas de lujo con inquilinos e inquilinas dentro, como si estuviese actualmente el edificio vacío y en ruinas. Es la primera vez que hay gaditanos invisibles dentro de un edificio”, señala con sarcasmo la portavoz del colectivo.

"Obras sin licencia municipal"

Desde el Sindicato de Inquilinas de Cádiz denuncian también que "el Ayuntamiento está permitiendo esta situación, ya que las obras que se han desarrollado y se están desarrollando no cuentan con la licencia necesaria y urbanismo está haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos y vecinas de la finca". Además, "estas han causado ya un accidente a los residentes, puesto que no gozan de los elementos de protección necesarios en una obra. Uno de los puntales mal colocados en el rellano se cayó y golpeó a una menor del edificio en el hombro, aunque por suerte el golpe fue amortiguado por su mochila y no hubo que lamentar lesiones graves. La menor ahora se siente insegura transitando el edificio y sufre de problemas de ansiedad. Accidentes peores podrían darse por el descuido en los elementos de protección que debería haber implementado la constructora".

Además, "este edificio está considerado de nivel de protección 1 en términos de patrimonio, por lo cual se considera que debe tener un alto nivel de protección por las autoridades locales, hecho que no está ocurriendo actualmente. La permisividad del consistorio ante la situación de las obras sin licencia pone en riesgo la integridad física de las inquilinas y el patrimonio histórico de la ciudad".