El final de la histórica Institución Provincial Gaditana en Cádiz

Uno de los edificios históricos de Puerta Tierra, en Cádiz, afronta su final tras más de sesenta años de existencia. El que fuera sede de la Institución Provincial Gaditana y antes Institución Provincial Generalísimo Franco, está ya en fase de derribo. Es el último inmueble que quedaba en pie del complejo educativo que se levantó a mediados del pasado siglo en Tolosa Latour.

El edificio, que antes de quedar vacío fue ocupado en su etapa final por dependencias de la Delegación Provincial de Trabajo, está siendo derribado por la empresa navarra Erri Berri, que en Cádiz ya ha demolido varios edificios oficiales. En su lugar la Junta de Andalucía construirá un inmueble de nueva planta destinado a oficinas de diversas dependencias autonómicas.

Este edificio se construyó a finales de los años 50, como todo el complejo educativo financiado en su momento por la Diputación Provincial, que se gastó 35 millones de la época, con ayuda también del Estado. En este terreno se levantó en su día la Casa Cuna y el Sanatorio Madre de Dios, ambos destruidos por la Explosión de 1947.

El complejo, bajo el nombre de Institución Provincial Generalísimo Franco, y gestionado por las Hermanas de la Caridad, comenzó a ser utilizado en 1961 como sobre centro dedicado a la enseñanza laboral femenina. El equipamiento, de grandes dimensiones, contaba con una escuela de artes y oficios artísticos, otra de hogar y una tercera de formación profesional.

Con 800 alumnas, también contaba con otras 250 en régimen de internado, procedentes de numerosas localidades de la provincia. Este sistema de acogida se mantuvo hasta 1987.

Con la llegada de la democracia cambio el nombre a Institución Provincial Gaditana, hasta que la Diputación cerró, como pasó con Valcárcel, todos sus centros educativos.

El terreno pasó a manos de la Junta de Andalucía, dejando en manos de la Diputación la sede de la Audiencia Provincial en la Cuesta de las Calesas. La intención de la administración regional era construir en el solar de Tolosa Latour la nueva Ciudad de la Justicia, hasta el punto que se llegó a encargar el proyecto arquitectónico con un coste de 80 millones de euros. Descartada esta operación, el terreno ha permanecido vacíos durante años, y el edificio que ahora se derriba también. La Junta proyecta en su lugar un nuevo complejo de oficinas y en el espacio restante algún equipamiento municipal y dos centenares de viviendas.