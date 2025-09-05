Fiesta fin de Verano en Cádiz: en la plaza de Mina sonará este viernes la música de los 80

La plaza de Mina se convertirá este viernes en una fiesta. La iniciativa de los hosteleros de la zona ha posibilitado la celebración de una Fiesta Fin de Verano donde se desarrollará el espectáculo musical ‘Los increíbles 80’ desde el centro de la plaza, lugar en el que históricamente se encontraba el templete donde hace décadas tocaba la banda municipal en las mañanas de domingo.

Como explica Emilio Sancho, propietario de Piccola y Mina Five, quien ideó esta iniciativa recordando una anterior, exitosa, que fue un tributo a Elvis Presley, “planteé la idea a hosteleros de los alrededores y entre todos vamos a sufragar los gastos, con la ayuda de nuestros proveedores”. Además de los dos bares de Sancho, participan el mesón Cumbres Mayores, el bar De Mi Ná, el bar Mediterráneo y la pizzería Slice of New York del Callejón del Tinte.

La iniciativa, que dará comienzo a las 21.00 y se prolongará hasta las 00.00 horas, está patrocinada por Cruzcampo, Royal Bliss, Horeca y el Ayuntamiento de Cádiz.

El espectáculo de la música de los 80 estará a cargo del cantante Juan Carlos Nieto, aunque también actuarán como artistas invitadas Inma Montero y Celiaflies. Además, no faltarán los magos Eneko y Magicfran, que también harán magia entre las terrazas de los establecimientos de la plaza de Mina.

“Queremos atraer al público y animar a la gente. La idea es organizar más eventos como este durante el año. Entre ellos, un carrusel de chirigotas durante el Carnaval”, concluye explicando Emilio Sancho.