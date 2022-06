La fiesta de los ‘Juanillos’ no se salva del fuego

Tres años hacía que la ciudad no celebraba la noche de San Juan. La pandemia obligó a suspender esta fiesta en 2020 y 2021, aunque en el primero de esos años el Ayuntamiento de Cádiz quemó, simbólicamente, el virus del Covid. La capital sí recuperaba en la noche de ayer, vísperas del santo de los juanes y juanas, el concurso de Juanillos con varias quemas en distintos puntos de su geografía. El resultado final, salvo excepciones, demostró que se trata de una tradición a la que hay que darle una vuelta, necesitada de un revulsivo.

Ardía primero el Juanillo de la Asociación de Vecinos Tacita de Plata, en la calle Bulería, con broma sobre el pasado Carnaval y un coro cantando en una piscina, además de recordar a Juan Manzorro. La celebración se trasladaba luego al casco histórico, concretamente a la entrada de la Punta de San Felipe. Allí, la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos daba un repaso al alcalde, José María González ‘Kichi’, crepitando entre las llamas las críticas por no atender a las demandas del barrio. El primer edil aparecía como un faraón en un trono portado por osos de la cabalgata. Y en medio de la escenificación, un gran obelisco con forma fálica, regalo de la asociación vecinal a Martín Vila por las obras de la plaza de España.

Los tres restantes Juanillos a concurso se colocaron en la plaza de la Catedral. El Centro de Participación Activa de Mayores Cádiz-Caleta se hacía eco de los problemas de las personas mayores ante los cajeros de los bancos, criticando la brecha digital que les afecta. La Asociación Mujeres de Acero, de La Viña, demandaba una solución para el edificio de Valcárcel, recordando sus 20 años de clausura. Y la Federación de Peñas Caleteras bromeaba con la polémica de la ubicación de la carpa de Carnaval. No faltó el Juanillo de Paquito del Mentidero, fuera de concurso y dedicado a ‘Los sumisos’.

El colofón, pasadas las once de la noche, fue un tanto surrealista y anacrónico. Mezcla de fiestas este año cercanas en el tiempo. En la plaza de San Antonio ardieron el Dios Momo y la Bruja Piti, que no pudieron quemarse en la noche del Domingo de Piñata de un no menos anacrónico (y reciente) Carnaval 2022.