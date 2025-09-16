Festival South de Cádiz: 'Nails', un grito de libertad en forma de serie

El último día de competición oficial de la tercera edición del South International Series Festival ha traído hasta Cádiz la presentación y proyección del primer capítulo de la serie 'Nails', una producción que se estrenará el próximo 6 de octubre en la plataforma Skyshowtime y que, según ha explicado su directora y guionista Araceli Álvarez de Sotomayor, es "un grito de libertad femenino" que utiliza el humor para conformar la historia.

Junto a la directora y la productora Laura Oliva, han estado en el South de Cádiz tres de las cuatro actrices protagonistas (Gracia Olayo, Teresa Cuesta y Marimar Vega), mientras que Cristina Castaño ha participado mediante videoconferencia. El actor cordobés Fernando Tejero, que completa el elenco, también ha estado en esta rueda de prensa. El popular intérprete ha tenido, de hecho, buenas palabras para el South y para la ciudad de Cádiz: "Mi sueño sería quedarme un día a vivir aquí. ¿Quién no se quiere quedar en Cádiz?".

"Creo que el humor es el mejor hilo conductor para todo", ha dicho Araceli Álvarez al explicar las herramientas utilizadas en esta comedia que "no pretende hacer política", sino mostrar la realidad femenina a lo largo de tantos años y abanderar con ella ese "grito de libertad" que otorgue a la mujer el derecho a tomar sus propias decisiones en cada momento de su vida.

El marco en el que se desarrolla esta serie, que aspira a premio en Cádiz en el apartado de ficción, es un salón de uñas, de ahí el nombre en inglés de la producción. Así, 'Nails' narra "la historia de Lina, Vanessa, Irene y Marilís, cuatro mujeres de distinto estrato social y edad que se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias".

De esta forma, en clave de comedia se suceden estos encuentros en los que las mujeres deciden cambiar el rumbo de sus vidas de manera radical, en esa lógica y ansiada capacidad de decidir su propio futuro en una sociedad en la que, tradicional e históricamente, las mujeres han tenido menos libertad de elección. En la serie, por ejemplo, una mujer que ejerce de ama de casa decide que va a trabajar fuera del hogar, mientras otra que cuenta con un puesto de trabajo apuesta por hacerse ama de casa al entender que tiene a su familia abandonada. En este punto es donde entran en juego sus familias, afectadas por cada una de estas decisiones personales.

"Puedo decir que soy más feminista que antes", ha dicho la directora para explicar cómo la elaboración del guion le fue haciendo caer en la cuenta de las cosas que, a causa de su educación, había permitido como mujer en su vida. Araceli Álvarez ha contado que la idea surgió a raíz de la historia de la mujer de un amigo, que era influencer en Estados Unidos y a quien "le cayó la mundial" cuando anunció que se retiraba temporalmente para cuidar de su hijo. "Esta serie reivindica ese derecho a decidir sobre la propia vida, sin tintes políticos ni nada. Es un grito de libertad feminista".

Fernando Tejero, que interpreta el papel de marido de una de estas mujeres, se ha mostrado encantado de formar parte de un elenco en el que los hombres hacen los papeles secundarios. El actor cordobés ha defendido la existencia de festivales de series como el South y ha lanzado un tremendo guiño a Cádiz: "Cádiz es una de las ciudades que más me gustan del mundo. Mi sueño sería vivir aquí algún día. ¿Quién no quiere quedarse en Cádiz?".