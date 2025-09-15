Festival de Series South de Cádiz: 'Romi', el thriller que aspira a ser cálido y emocional

La tercera edición del South International Series Festival de Cádiz ha sido hoy el escenario para presentar la serie 'Romi', la producción de Mediterráneo y Mediaset que aspira a premio en la sección oficial de ficción del festival gaditano y que el próximo viernes 26 de septiembre se estrenará en la plataforma Prime Video. Dirigida por Inés París, 'Romi' es una serie que aspira a ser "cálida y emocional", alejándose para ello de la frialdad del thriller, y que relata la vida profesional pero también la personal, de una joven sorda que ejerce como detective.

Además de la directora y del guionista Iker Azcoitia, en Cádiz han estado algunas de las actrices y de los actores que integran el reparto de la serie: María Cerezuela, que interpreta el papel de la investigadora protagonista, Edurne Azkárate, Elena Irureta y Unax Ugalde. La actriz Natalia Millán ha participado de la rueda de prensa de presentación mediante una videollamada, mientras que Asier Etxeandia, otro de los protagonistas de la serie, no ha podido acudir a la cita gaditana.

Rodada íntegramente en Bilbao, la serie pone su mirada en esta joven detective cuya sordera y su correspondiente implante coclear se convierten alternativamente tanto en una desventaja como en una ventaja. Su arrojo y valentía -"carácter arrollador", como lo definió la actriz María Cerezuela- contrasta en ocasiones con su condición de "personaje vulnerable" motivado por su desgraciado pasado: a los seis años sufrió un accidente en el que murió su padre y ella quedó sorda.

Y este accidentado pasado de la protagonista el que sustenta la línea argumental de la serie que corre paralela a los casos que va tratando de resolver la joven detective. Su madre, Natalia Millán en la ficción, es agente de la Ertzaintza y anda empeñada en aclarar aquel lejano accidente que acabó con la vida del padre de la protagonista, con el convencimiento de que alguna turbia historia se escondía detrás de los trágicos hechos. La relación madre-hija, compleja y complicada por momentos, encuentra su equilibrio en el papel interpretado por Elena Irureta, la espléndida Bittori de la espléndida 'Patria', que hace de abuela de la detective y suegra de la policía vasca.

Una serie con marcado acento femenino que ha tenido que pasar por un puntilloso proceso de documentación y asesoramiento para hacer creíble el personaje de esta detective con sordera. Asesoramiento y formación tanto en la elaboración del guion como en la dirección de la serie y, lógicamente, en el lenguaje de signos que con frecuencia utilizan los personajes que interpretan María Cerezuela y Edurne Azkárate, su compañera de la agencia y de casos y cuya relación, avisan, se va tornando en personal pese a las notables diferencias de carácter y personalidad de ambas.

Un thriller, pues que no renuncia a serlo pero que juega también a ser "cálido y emocional" y que, incluso, llega a tener momentos de humor que ha explicado con sorna la actriz Edurne Azkárate: "En algún momento del rodaje, nos dimos cuenta de que las dos (ella y María Cerezuela) estábamos haciendo comedia con nuestros personajes, así que dejamos el thriller en manos de los mayores...".