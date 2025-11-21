Emergencias
Festival de Música Española de Cádiz: Qué ver este viernes 21 de noviembre

El viernes de Festival va de Casa de Iberoamérica, con Pablo Zapico, hasta el Falla con 'Farra', de la Cía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo

Una imagen de la obra 'Farra'.
Una imagen de la obra 'Farra'. / SERGIO PARRA-COMPAÑÍA LUCAS ESCOBEDO

El Festival de Música Española de Cádiz continúa con una jornada dedicada a la memoria y la creación escénica, que refuerza su programación cultural en distintos espacios de la ciudad.

La programación vespertina y nocturna contiene dos grandes eventos, el primero a las 18:00 horas en la Casa de Iberoamérica con el guitarrista Pablo Zapico, una de las figuras más destacadas de su generación en la interpretación de instrumentos históricos de cuerda pulsada, que ofrecerá el recital La primera guitarra española, una oportunidad única para disfrutar de la música de cámara.

A continuación, en el Teatro Falla a las 20:00 horas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo presentarán Farra, su aclamado espectáculo que combina textos del Siglo de Oro con música en directo, circo, comedia y juego.

