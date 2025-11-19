Festival de Música Española de Cádiz 2025: Qué ver este miércoles 19 de noviembre
La jornada acoge las actuaciones de Helix Trioen Diputación y de la compañía Yllana en el Gran Teatro Falla
El Festival de Cádiz de Música Española mira a los artistas andaluces en su 23 edición
El Festival de Música Española de Cádiz continúa su recorrido con dos propuestas que enlazan patrimonio, innovación y escena contemporánea. La jornada reúne, por un lado, un diálogo musical entre épocas con Helix Trio en el Palacio Provincial de la Diputación, y por otro, el virtuosismo cómico y gestual de Maestríssimo (Pagagnini 2), la nueva producción de Yllana, que llegará al público en horario nocturno.
La tarde comenzará con Helix Trio y su programa Diálogo entre siglos, que podrá disfrutarse a las 18:00 horas en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, con acceso libre hasta completar aforo. El conjunto propone un viaje musical que conecta repertorios de distintas épocas, subrayando la versatilidad y el carácter atemporal de la música de cámara.
A las 20:00 horas será el turno de la compañía Yllana, que presentará Maestríssimo (Pagagnini 2), una obra que combina excelencia instrumental, humor gestual y teatro visual. La función, que se celebrará en el Gran Teatro Falla, constituye la continuación del célebre espectáculo Pagagnini, reconocido por acercar la música clásica a nuevos públicos a través de una puesta en escena dinámica, irreverente y accesible.
La programación reafirma el espíritu del Festival de Cádiz. Música Española, que apuesta por el diálogo entre tradición y contemporaneidad y por el encuentro entre artistas, públicos y patrimonios culturales en diversos espacios de la ciudad.
