Festival de Música Española de Cádiz 2025: Qué ver este jueves 20 de noviembre

El Festival de Música Española de Cádiz continúa su programación con una jornada que reúne música de cámara, y nuevas dramaturgias musicales. La propuesta del 20 de noviembre refuerza la diversidad del ciclo, que sigue articulando patrimonio, y contemporaneidad y participación ciudadana en distintos espacios de la ciudad.

La programación vespertina comenzará con el recital Marcadas emociones, a cargo del violonchelista Álvaro Lozano Cames y el pianista Miguel Ángel Ortega Chavaldas, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, con acceso libre hasta completar aforo. El concierto con el que han obtenido el premio Intercentros Melómano 2025, presenta un repertorio que explora la expresividad del violonchelo y el diálogo íntimo entre ambos instrumentos, en el que destacan compositores que abordan la sensibilidad desde perspectivas contrastadas.

La jornada culminará a las 20:00 horas en el Teatro del Títere La Tía Norica con BIO, una soirée, el nuevo proyecto escenificado del pianista Juan Pérez Floristán, uno de los más destacados de su generación. La propuesta integra música de Daahoud Salim, George Crumb y Moreno Gil & Escudero, y combina interpretación pianística, gesto escénico y dramaturgia musical para construir un relato íntimo y contemporáneo. La entrada tiene un precio de 10 euros, con descuentos disponibles y venta online.