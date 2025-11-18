Festival de Música Española de Cádiz 2025: Qué ver este martes 18 de noviembre
Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla y la soprano Auxiliadora Toledano con el pianista Julio Alexis Muñoz protagonizan los dos recitales de la jornada
El Festival de Cádiz de Música Española mira a los artistas andaluces en su 23 edición
El Festival de Música Española de Cádiz continúa su andadura con dos propuestas destacadas el 18 de noviembre, que ponen en diálogo la interpretación historicista y la creación vocal contemporánea en dos espacios culturales de la ciudad.
A las 18:00 horas, el Centro Cultural Fundación Unicaja Cádiz acogerá el concierto París en retratos, a cargo de los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 1741. El programa, dedicado íntegramente a Jean-Philippe Rameau, ofrecerá una selección de obras que ilustran la riqueza estética y el refinamiento musical de la capital francesa en pleno siglo XVIII. La agrupación, referente nacional en el ámbito de la música antigua, presentará una interpretación rigurosa y vibrante, acorde con los criterios historicistas que caracterizan su trayectoria.
La jornada continuará a las 20:00 horas en la Casa de Iberoamérica, donde la soprano Auxiliadora Toledano y el pianista Julio Alexis Muñoz presentarán el recital Dedicatoria. Esta propuesta íntima reúne obras vinculadas a diferentes tradiciones de la canción artística contemporánea, que destacan la expresividad vocal de Toledano y la sensibilidad interpretativa de Muñoz. El programa invita a recorrer paisajes líricos diversos a través de piezas concebidas como homenajes, evocaciones y diálogos poéticos entre voz y piano.
Con estas dos actuaciones, el Festival de Música Española de Cádiz reafirma su compromiso con la pluralidad estética y el acercamiento de la música al público a través de conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de la ciudad.
También te puede interesar
Lo último
CONTENIDO OFRECIDO POR BODEGAS OSBORNE
CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA
Contenido patrocinado
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.
CONTENIDO OFRECIDO POR EOI