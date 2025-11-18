Festival de Música Española de Cádiz 2025: Qué ver este martes 18 de noviembre

El Festival de Música Española de Cádiz continúa su andadura con dos propuestas destacadas el 18 de noviembre, que ponen en diálogo la interpretación historicista y la creación vocal contemporánea en dos espacios culturales de la ciudad.

A las 18:00 horas, el Centro Cultural Fundación Unicaja Cádiz acogerá el concierto París en retratos, a cargo de los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 1741. El programa, dedicado íntegramente a Jean-Philippe Rameau, ofrecerá una selección de obras que ilustran la riqueza estética y el refinamiento musical de la capital francesa en pleno siglo XVIII. La agrupación, referente nacional en el ámbito de la música antigua, presentará una interpretación rigurosa y vibrante, acorde con los criterios historicistas que caracterizan su trayectoria.

La jornada continuará a las 20:00 horas en la Casa de Iberoamérica, donde la soprano Auxiliadora Toledano y el pianista Julio Alexis Muñoz presentarán el recital Dedicatoria. Esta propuesta íntima reúne obras vinculadas a diferentes tradiciones de la canción artística contemporánea, que destacan la expresividad vocal de Toledano y la sensibilidad interpretativa de Muñoz. El programa invita a recorrer paisajes líricos diversos a través de piezas concebidas como homenajes, evocaciones y diálogos poéticos entre voz y piano.

Con estas dos actuaciones, el Festival de Música Española de Cádiz reafirma su compromiso con la pluralidad estética y el acercamiento de la música al público a través de conciertos gratuitos en espacios emblemáticos de la ciudad.