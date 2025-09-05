El Festival de Folklore devuelve el ritmo a las calles y plazas de Cádiz

Ayer dio comienzo de manera oficial la trigésima edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz con la recepción a los grupos participantes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, por la mañana, y con el desfile de los grupos por las calles de Cádiz por la tarde. Un festival que se recupera después de catorce años sin celebrarse.

Los grupos participantes fueron recibidos por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, en este tradicional acto donde se presenta cada una de las compañías y hay intercambio de obsequios como recuerdo de su paso y estancia por la ciudad.

González dio la bienvenida a los grupos asegurando que “llevamos tres décadas celebrando este festival que persigue la preservación y la celebración de nuestras raíces culturales”, al tiempo que les dio las gracias “por traer hasta Cádiz un pedacito de vuestros países, por compartir vuestras tradiciones y por enriquecer la vida de nuestra ciudad”.

Ayer también, pero por la tarde, tuvo lugar el desfile de los grupos participantes con el siguiente recorrido: plaza de San Juan de Dios, Pelota, plaza de la Catedral, Compañía, plaza de las Flores, Columela, plaza del Palillero, Columela, San Francisco, plaza de San Francisco, plaza del Cristo de la Vera Cruz, Rafael de la Viesca y plaza de España.

Y a partir de las nuve de la noche, en el Baluarte de la Candelaria, se celebró la gala de apertura del Festival. El primer espectáculo contó con la Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, Los hijos del Sol (Senegal), Compañía de Danza y Grupo Cultural Identificarte (Colombia) y Promni Folk Dance Ensemble (Polonia).

Hoy viernes, a partir de las 12.30, habrá un taller de juegos tradicionales para los más pequeños en la plaza de España. La segunda gala del festival será a las nueve de esta noche en el Baluarte.

Como antesala, el miércoles se inauguró en una sala del Baluarte de la Candelaria la exposición ‘ExpoFolk, el comienzo’, un recorrido por los innumerables recuerdos e historia de todas las ediciones pasadas.

La 30 edición del Festival de Folklore Ciudad de Cádiz está organizado por la Asociación de Amigos del Folklore Ciudad de Cádiz en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

La Asociación Amigos del Folklore Ciudad de Cádiz ha sacado adelante el Festival de Folklore gracias al patrocinio publicitario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, con la que esta institución colabora con su entorno social, y con las empresas Electrofactory, JMC Arquitectura, ECC Materiales, NU salón de baile y la colaboración de Onda Cádiz TV, Madre Coraje y Cádiz Centro Club de Calidad.