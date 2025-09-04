Festival de Folklore Ciudad de Cádiz: la memoria se pone a bailar

Nuevos tiempos y las mismas ganas de antaño. Hoy comienza la edición número 30 del Festival Internacional de Folklore Ciudad de Cádiz, que inaugura una nueva etapa tras el largo paréntesis de 14 años sin celebrarse. La última edición, la que fue la 29, tuvo lugar en el lejano 2011. El festival regresa con siete países participantes y diez grupos que mostrarán sus bailes en el escenario del Baluarte de la Candelaria y que, además, desfilarán esta tarde por las calles y plazas de Cádiz. Como aperitivo, ayer se inauguró en el Baluarte una exposición sobre la historia del festival, que de alguna manera pone así a bailar a su propia memoria.

La exposición pretende ser un tributo a los comienzos de este festival que llegó a convertirse en el pistoletazo de salida del verano gaditano. Y es que salvo en su primera edición, el 14 y 15 de agosto de 1983, el certamen se celebró habitualmente en la primera semana de julio. En la exposición, por cierto, se muestran las reproducciones de los 30 carteles anunciadores del festival, situados en círculos como si de un sol se tratara y con el cartel de este año, obra del artista gaditano Mario Mangano, en el centro de todos.

La muestra tiene además otras curiosidades. Un libro de firmas, una foto homenaje a Juan Manzorro y los recortes de las noticias aparecidas en Diario de Cádiz sobre la primera edición de la cita abren la exposición, en la que también se pueden ver, pero a través de un vídeo en una pantalla, algunas de las fotografías que Joaquín Hernández Kiki realizó con los grupos participantes.

Otro de los apartados de la exposición recoge instrumentos, máscaras y otros objetos procedentes de muchos de los países que a lo largo de los años han participado con sus grupos en el festival gaditano, como India, Perú, Corea, Togo, Bolivia, China, Italia, Rusia, Costa Rica, Grecia, Argentina y Portugal.

La evolución del logo del festival, un conjunto de abanicos, sombreros, platillos y botas de México y Colombia se muestran también en otros rincones de la exposición, en la que también se ofrece una selección de trajes folklóricos de la provincia de Cádiz. Sobre ellos, colocados en alto en la pared, se pueden ver camisetas de diversos festivales de folklore del mundo, incluido lógicamente el de Cádiz.

También se muestran programas de mano, folletos anunciadores del festival, credenciales y pases para las distintas funciones que se celebraban en el antiguo Teatro Pemán.

Carmen Guerrero, la comisaria de esta exposición, quiso también destacar dos detalles de la muestra: el banderín del histórico grupo de baile Andalucía 2 y una fotografía tomada en Puerto Real de los voluntarios del festival en el año 2010, como símbolo de la valiosa labor que este grupo ha desarrollado a lo largo de todas las ediciones de la cita internacional gaditana.

En la apertura de la muestra estuvieron presentes también, además de Carmen Guerrero, la directora del festival, Elena Fernández-Repeto, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González. La inauguración contó con la actuación de la compañía de danza y grupo cultural Identificarte, de Colombia, uno de los participantes en el festival, que interpretó en la misma de sala que cobija la exposición la pieza ‘San Pedro en el Espinar’, un bambuco fiestero.