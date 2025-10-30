El Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz celebra su tercer encuentro anual

Los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre tendrá lugar el Tercer Encuentro Anual del Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz (FACC,) en su sede de la calle José del Toro, 22 de la capital gaditana. Un encuentro que quiere diferenciarse, esta vez, más que nunca, por la reflexión, el recuerdo y la importancia de las redes humanas en nuestras calles.

Corría el mes de marzo de 2023 cuando, en Cádiz, volvían a abrirse las puertas de un olvidado cine de verano en la plaza de la Libertad. A lo largo de un túnel de piedra ostionera daban la bienvenida cuadros y piezas artísticas sobre las paredes, para desembocar en un solar vestido de evento al más puro estilo Berlín.

Aquella declaración de intenciones, que tanto sorprendió a los sectores de la cuidad más interesados en la cultura, tuvo su gran reconocimiento al año siguiente. En mayo de 2024, el ECCO acogía el Segundo Encuentro Anual del FACC en un fin de semana plagado de música, conferencias y obras de arte locales, nacionales e internacionales, pero, sobre todo, gente.

El Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz no ha dejado de presentar, con su programación y desde sus comienzos, una alternativa a la propuesta artística más institucional de la ciudad. Queriéndose ofrecer a ésta como una ventana al mundo del arte que hoy opera más allá de los canales convencionales.

Este 2025, el colectivo del FACC ha alcanzado un estadio de madurez y desarrollo interno que lo ha llevado a asentar su propia sede ofreciendo, además, un taller de trabajo para varios artistas que, allí, llevan a cabo sus propios proyectos, disfrutando del estímulo que supone la convivencia de compartir un mismo espacio. Una actividad que tiene lugar en paralelo a toda una programación de exposiciones, talleres y coloquios entorno al arte y la sociedad.

Es por eso que el Tercer Encuentro Anual del FACC va a celebrarse allí, en casa, en el número 22 de la calle José del Toro, con una programación sencilla, simbólica y, como siempre, familiar; que signifique, además de un momento de convivencia, un espacio de reflexión entorno a la importancia del vínculo en el barrio, el genocidio palestino como paradigma de la actualidad y la incidencia del trabajo y el pensamiento artísticos en todo ello.

La programación arrancará este viernes 31 de octubre a las 20.00 horas con la inauguración de Things I saw, una exposición que recoge toda la documentación foto y videográfica de estos tres años de FACC. El autor, Víctor Sánchez, es quien, desde el principio, se ha encargado de capturar con su cámara la trayectoria del FACC a través de las tantas citas que el colectivo ya cuenta a sus espaldas.

El sábado 1 de noviembre, a las 17.00 horas, se abrirá un espacio de charla de la mano de Lama Canan, palestina, actualmente residente en Cádiz. El colectivo quiere poner en el centro de este encuentro a Gaza, hoy, indiscutiblemente, el territorio que representa todo el dolor humano y el declive de nuestro derecho internacional.

En relación a la idea de colectivo, de expresión artística y de búsqueda de la verdad del propio relato, el domingo 2 de noviembre, a las 11.00 horas, la sede del FACC concluirá este encuentro con una actividad participativa cargada de simbolismo. Dirigido por Sara Fernández y Gema Vallejo, 'Atta' es un taller de creación en el que se tejerá una red de pesca, nudo a nudo, entre todas las manos que se animen a asistir y participar.

Una vez retirada la exposición, que se mantendrá hasta el 30 de noviembre, el mes de diciembre el FACC continuará ofreciendo su programación de actividades: exposiciones, talleres, coloquios o visitas guiadas, sobre las que el colectivo va informando siempre en su cuenta de Instagram @faccadiz.

El FACC es un proyecto independiente y sin ánimo de lucro que impulsa la creación, la investigación y la difusión del arte contemporáneo en la ciudad de Cádiz.